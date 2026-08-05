Οξύτατες αντιδράσεις, προκαλεί στη Βρετανία το πρόγραμμα αποσυμφόρησης των βρετανικών φυλακών που προωθεί η κυβέρνηση των Εργατικών. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία που φέρνει στο φως η Daily Mail, περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας ενδέχεται να βρεθούν εκτός φυλακής μέσα στην επόμενη τριετία.

Το σχέδιο πρόωρης αποφυλάκισης

Το νέο πλαίσιο, το οποίο σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος υπερπληθυσμού στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, προβλέπει σημαντική μείωση του χρόνου κράτησης.

Συγκεκριμένα, για τα σοβαρά αδικήματα οι κρατούμενοι θα θεμελιώνουν δικαίωμα αποφυλάκισης μόλις εκτίσουν το 50% της ποινής τους, αντί για τα δύο τρίτα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, για τα ελαφρότερα αδικήματα το όριο αποφυλάκισης υποχωρεί στο ένα τρίτο της ποινής, από το μισό που προβλεπόταν.

Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά μόνο οι καταδικασμένοι για βιασμό και σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.

Καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστό αυτοτελές αδίκημα στη βρετανική νομοθεσία, οι Συντηρητικοί αξιοποίησαν επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συναφή αδικήματα, όπως η παρενόχληση, ο ψυχολογικός καταναγκασμός και η παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων. Βάσει αυτών, υπολογίζουν ότι έως το 2026 θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν πρόωρα 9.371 κακοποιητές —δηλαδή περίπου 3.000 ετησίως— παρά την πρόβλεψη για υποχρεωτική παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού (GPS).

Ο Άντι Μπέρναμ είχε αναστείλει προσωρινά το μέτρο

Αφορμή για τις εξελίξεις αποτέλεσε το «πράσινο φως» της βρετανικής κυβέρνησης στην πρόωρη αποφυλάκιση φυλακισμένων, από την οποία εξαιρέθηκαν μόνο οι καταδικασμένοι για βιασμό και βαρύτατα σεξουαλικά εγκλήματα. Το μέτρο είχε ανασταλεί προσωρινά από τον Άντι Μπέρναμ, όταν αποκαλύφθηκε ότι ανάμεσα στους αποφυλακισθέντες βρίσκονταν και οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ.

Θύελλα πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων

Η προοπτική αυτή έχει ξεσηκώσει κύμα οργής από οργανώσεις προστασίας θυμάτων, αλλά και από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των θυμάτων και ζήτησε την άμεση εξαίρεση όλων των επικίνδυνων εγκληματιών.

Παράλληλα, η Σουέλα Μπράβερμαν από το κόμμα Reform UK κατηγόρησε τους Εργατικούς ότι εγκαταλείπουν απροστάτευτα τα θύματα, καταδικάζοντάς τα να ζουν υπό το διαρκή φόβο της εκδίκησης:

«Πετούν χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους»

Σοβαροί τριγμοί καταγράφονται και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η βουλευτής των Εργατικών Άλισον Γκάρντνερ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των θυμάτων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα:

«Για τα θύματα, η προοπτική αποφυλάκισης του κακοποιητή τους είναι τρομακτική και η ασφάλειά τους πρέπει να προηγείται».

Η συνάδελφός της, Σάρα Τσάμπιον, σημείωσε ότι χωρίς ουσιαστικά προγράμματα αναμόρφωσης εντός των φυλακών, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτοί οι χειριστικοί δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά.

Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέρριψε τους υπολογισμούς της αντιπολίτευσης ως «αυθαίρετους», υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε λανθασμένες παραδοχές σχετικά με τη μελλοντική διακύμανση του πληθυσμού των φυλακών.