Εργαζόμενοι αποσύνδεαν καλώδια δικτύου και παρακολουθούσαν χειροκίνητα τις θερμοκρασίες, ενώ ειδικοί προσπαθούσαν να κλείσουν ένα κενό ασφαλείας πριν το εκμεταλλευτούν χάκερ. Αυτή ήταν η εικόνα πίσω από μια μυστική επιχείρηση κυβερνοασφάλειας στη Βρετανία, με στόχο την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το BBC, η κινητοποίηση αφορούσε σούπερ μάρκετ, αποθήκες τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προηγήθηκε κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου η διακοπή λειτουργίας συστημάτων ψύξης οδήγησε στην καταστροφή τροφίμων μεγάλης αξίας.

Το κενό ασφαλείας που κινητοποίησε τις επιχειρήσεις

Αρχικά εκτιμήθηκε ότι η Βρετανία είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις, επειδή οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης της χώρας χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές. Ωστόσο, σύμβουλοι της Omega Systems εντόπισαν ευπάθειες και στα βρετανικά συστήματα, προκαλώντας κινητοποίηση για την προστασία τους.

Ειδικοί και τεχνικές ομάδες επικοινώνησαν με δεκάδες επιχειρήσεις, προκειμένου να τις ενημερώσουν και να συντονίσουν τις παρεμβάσεις. Μέχρι να εφαρμοστεί η επιδιόρθωση, προτεραιότητα ήταν να αποκοπεί η πρόσβαση στις συσκευές ελέγχου από το ανοικτό διαδίκτυο.

Χιλιάδες συσκευές αποσυνδέθηκαν είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρέμβαση. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να αφαιρέσουν τα καλώδια σύνδεσης και να αναλάβουν τον έλεγχο των θερμοκρασιών χειροκίνητα. Η αποσύνδεση αφορούσε το διαδίκτυο, όχι την παροχή ρεύματος στα ψυγεία.

Σύμφωνα με το BBC, η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει πλέον αναπτυχθεί και εφαρμοστεί.

«Αγώνας δρόμου με τον χρόνο»

Εργαζόμενος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ περιέγραψε στο βρετανικό δίκτυο την επιχείρηση ως «αγώνα δρόμου με τον χρόνο», καθώς υπήρχαν φόβοι για νέο κύμα επιθέσεων.

Όπως εξήγησε, ενδεχόμενη εκμετάλλευση της ευπάθειας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διακοπές λειτουργίας και προβλήματα στην τροφοδοσία. Στις αποθήκες των επιχειρήσεων φυλάσσονται τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων λιρών, τα οποία εξαρτώνται από τη συνεχή και σωστή λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του BBC.

Οι επιθέσεις στην Ευρώπη και οι πυρκαγιές στη Γαλλία

Η βρετανική κινητοποίηση ακολούθησε επιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας βιομηχανικά ψυγεία και καταψύκτες σε χώρες από τη Σουηδία έως το Βέλγιο, νωρίτερα τον Νοέμβριο. Αντίστοιχα περιστατικά είχαν σημειωθεί στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ενώ επιθέσεις αναφέρθηκαν και στην Ελλάδα.

Μετά τα περιστατικά, η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών, BSI, προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευπάθειες σε ορισμένα συστήματα βιομηχανικής ψύξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss.

Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας απέδωσαν στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν την επίθεση του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, στοχοποιήθηκαν 700 εμπορικές εγκαταστάσεις και προκλήθηκαν 15 πυρκαγιές, καθώς οι χάκερ ανέβασαν τις θερμοκρασίες στα συστήματα ψύξης.