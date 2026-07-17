Την πρόθεσή της να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών, με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών έκανε γνωστή η βρετανική κυβέρνηση. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του επόμενου έτους, με κεντρικό γνώμονα την προστασία της υγείας και της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων στη Βρετανία.

Εφόσον το σχέδιο λάβει την απαραίτητη έγκριση από το κοινοβούλιο, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν ως εξής: Η απαγόρευση θα αφορά αποκλειστικά τα ποτά που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο και η πώληση αυτών των προϊόντων σε άτομα κάτω των 16 ετών θα απαγορεύεται από κάθε διαθέσιμο κανάλι, δηλαδή φυσικά καταστήματα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και διαδίκτυο.

Συναγερμός για τις επιπτώσεις στην υγεία

Κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοιου είδους ροφήματα σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, επικαλούνται επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν την κατανάλωσή τους με αυξημένο άγχος, διαταραχές ύπνου και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Η ρύθμιση για τα ενεργειακά ποτά αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων που προωθεί η απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, προκειμένου να θωρακίσει τους νέους απέναντι σε σύγχρονους κινδύνους.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Λονδίνο δρομολογεί αυστηρούς περιορισμούς και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επιδιώκει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους για άτομα κάτω των 16 ετών. Η αυτόματη απαγόρευση πρόσβασης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για τους εφήβους 16 και 17 ετών, είναι επίσης ένα σενάριο που εξετάζεται.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης, τα συγκεκριμένα μέτρα αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας του ύπνου και της συνολικής ευημερίας της νέας γενιάς.