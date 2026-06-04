Μία από τις πιο ακραίες και σοκαριστικές υποθέσεις συνέβη στη Βρετανία όταν ο πρώην χειρουργός Νιλ Χόπερ, προκάλεσε ο ίδιος τον διπλό ακρωτηριασμό των ποδιών του για να ικανοποιήσει μια σεξουαλική φαντασίωση και στη συνέχεια απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ασφαλιστικές εταιρείες μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκισή του, αλλά και τη διαγραφή του από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας, το οποίο έκρινε ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών και ότι η απομάκρυνσή του από το επάγγελμα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στους γιατρούς.

Πώς ο χειρουργός προκάλεσε τον ακρωτηριασμό των ποδιών του

Ο Χόπερ εργαζόταν ως αγγειοχειρουργός στο νοσοκομείο Royal Cornwall και το 2019 υπέστη διπλό ακρωτηριασμό κάτω από τα γόνατα. Αρχικά υποστήριξε ότι οι σοβαρές βλάβες στα κάτω άκρα του είχαν προκληθεί από σήψη μετά από οικογενειακή εκδρομή για κάμπινγκ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο πρώην γιατρός είχε αγοράσει ξηρό πάγο και ακολούθησε συγκεκριμένες οδηγίες ώστε να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό που να καταστεί αναγκαίος ο ακρωτηριασμός τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η πράξη αυτή συνδεόταν με ένα σεξουαλικό φετίχ που σχετιζόταν με τον ακρωτηριασμό και την ακραία τροποποίηση του σώματος.

Η ασφαλιστική απάτη που έστησε ο χειρουργός στη Βρετανία και αποκόμισε 539 χιλιάδες ευρώ

Μετά τον ακρωτηριασμό, ο Χόπερ υπέβαλε αιτήσεις αποζημίωσης σε ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι είχε υποστεί σήψη και σοβαρές επιπλοκές υγείας.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να λάβει περισσότερα από 539.000 ευρώ σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Ωστόσο, οι αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι είχε αποκρύψει το γεγονός πως ο ίδιος είχε προκαλέσει τους τραυματισμούς του, στοιχείο που αποτέλεσε τη βάση των κατηγοριών για απάτη.

Ο Χόπερ είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2025, σε 32 μήνες φυλάκιση για ασφαλιστική απάτη και κατοχή παράνομου πορνογραφικού υλικού.

Τρεις από τις πέντε καταδικαστικές αποφάσεις προέκυψαν από την αγορά τριών βίντεο που παρουσίαζαν τη σύσφιξη και την αφαίρεση ανδρικών γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με το BBC.

Αφού ο Χόπερ καταδικάστηκε εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και σοκαριστική υπόθεση που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια έρευνας για έναν ιστότοπο που πωλούσε ακραίες εικόνες ακρωτηριασμών και τροποποίησης σώματος. Ο Χόπερ έχει ένα σεξουαλικό φετίχ που συνδέεται με τον ακρωτηριασμό και πλήρωσε για να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εικόνες για δική του ικανοποίηση. Στην επικοινωνία του με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, αποκαλύφθηκε η αλήθεια για τους τραυματισμούς του ίδιου του Χόπερ: ότι η βλάβη που οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό των ποδιών την προκάλεσε ο ίδιος».

Τα 5 χιλιάδες μηνύματα που αποκάλυψαν την αλήθεια

Η απάτη αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ξεχωριστής έρευνας για έναν ιστότοπο που πωλούσε βίντεο ακραίων ακρωτηριασμών και σωματικών τροποποιήσεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Χόπερ είχε πληρώσει για πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και είχε ανταλλάξει περισσότερα από 5.000 μηνύματα και email με τον διαχειριστή του. Μέσα σε αυτή την αλληλογραφία περιλαμβάνονταν συζητήσεις για τον σχεδιασμό του δικού του ακρωτηριασμού, καθώς και οδηγίες σχετικά με τη χρήση ξηρού πάγου για την πρόκληση των τραυμάτων.

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν επίσης οικονομικές συναλλαγές που αποδείκνυαν την αγορά ξηρού πάγου λίγες ημέρες πριν οι διασώστες τον εντοπίσουν στο σπίτι του με σοβαρές βλάβες στα κάτω άκρα.

Η οριστική διαγραφή από το ιατρικό επάγγελμα

Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας αποφάσισε την άμεση διαγραφή του από το ιατρικό μητρώο, απαγορεύοντάς του οριστικά να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου, Ρόμπερτ Ντάντλεϊ, υποστήριξε ότι ήταν εμφανές πως ο Χόπερ είχε σεξουαλικά κίνητρα τόσο από το υλικό που παρακολουθούσε όσο και από τον ίδιο τον ακρωτηριασμό του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες επιτροπές έκριναν ότι η συμπεριφορά του συνιστά σοβαρή παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και πλήττει την αξιοπιστία του ιατρικού λειτουργήματος.

Η υπόθεση του Νιλ Χόπερ θεωρείται μία από τις πιο ασυνήθιστες υποθέσεις ασφαλιστικής απάτης που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία, συνδυάζοντας ποινικά αδικήματα, ακραίες σωματικές βλάβες και σοβαρά ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας.