Ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βρετανίας, ο Όλι Ρόμπινς, απολύθηκε αργά την Πέμπτη, καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ βρίσκεται μπροστά σε μια επιδεινούμενη κρίση για την υπόθεση Πίτερ Μάντελσον και τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο Στάρμερ και η υπουργός Εξωτερικών του, Ιβέτ Κούπερ, έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον Ρόμπινς, τον κορυφαίο αξιωματούχο του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO), δήλωσε ένας αξιωματούχος του Ηνωμένου Βασιλείου που γνωρίζει το θέμα, μετά από μια νέα έκθεση που αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τον ρόλο του στον έλεγχο του Μάντελσον.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυξανόμενα ερωτήματα για το γεγονός ότι ο Μάντελσον απέτυχε στον έλεγχο ασφαλείας, αλλά διορίστηκε ούτως ή άλλως πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο του 2024.

#FMTWorld Calls by opposition politicians for the prime minister to resign intensified on Thursday after the government confirmed that Peter Mandelson was appointed despite failing a background security check.

Ο Ρόμπινς αποπέμφθηκε διότι η υπηρεσία του δεν ενημέρωσε τον Στάρμερ ότι ο λόρδος Μάντελσον δεν πέρασε τον έλεγχο ασφαλείας προκειμένου να μπορέσει να διοριστεί πρεσβευτής στις ΗΠΑ.

Η απόφαση ελήφθη αφού εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε χθες (16/4) ότι το Foreign Office επέτρεψε στον Μάντελσον να αναλάβει το πόστο του πρεσβευτή «παρά την αντίθετη γνωμάτευση» της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ούτε ο Βρετανός πρωθυπουργός ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης «είχαν γνώση» των πληροφοριών αυτών «πριν την αρχή της εβδομάδας».

Η ανακοίνωση ότι ο λόρδος Μάντελσον διορίζεται στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο πρόσωπό του, ενώ ανέλαβε επισήμως καθήκοντα στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Μόλις επτά μήνες αργότερα αποπέμφθηκε λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Πυρά» της αντιπολίτευσης

Ο Στάρμερ έχει δεχθεί πιέσεις να παραιτηθεί καθώς κατηγορείται πως παραπλάνησε το κοινοβούλιο όταν ισχυρίστηκε ότι ακολουθήθηκε η προσήκουσα διαδικασία για τον διορισμό Μάντελσον και ότι δεν γνώριζε το πλήρες εύρος των σχέσεων του λόρδου με τον Έπστιν.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ εκτίμησε χθες στο Χ ότι «ο Στάρμερ πρόδωσε την εθνική ασφάλεια» και κατά συνέπεια «πρέπει να παραιτηθεί».

Ο Εντ Ντέιβι, επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, δήλωσε: «αν ο Κιρ Στάρμερ παραπλάνησε το Κοινοβούλιο και είπε ψέματα στον βρετανικό λαό, πρέπει να φύγει».

Ωστόσο ο Βρετανός υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε σήμερα στο BBC ότι ο πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί και τόνισε ότι το μέλλον του δεν απειλείται από την υπόθεση.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, Τζέιμς Κλέβερλι, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι χρησιμοποίησε τον Ρόμπινς ως «αποδιοπομπαίο τράγο», εκτιμώντας ότι είναι αδύνατο αυτός να ενήργησε κατά παράβαση της αρνητικής γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας χωρίς να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Τον Φεβρουάριο, μετά την αποπομπή Μάντελσον από τη θέση του πρεσβευτή, ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη για την υπόθεση, ιδίως από τα θύματα του Έπστιν, και εξέφρασε τη λύπη του για τον διορισμό του λόρδου. Αμέσως μετά παραιτήθηκαν ο επικεφαλής του προσωπικού και ο διευθυντής επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αφορούν τον διορισμό του Μάντελσον, το πρώτο μέρος των οποίων δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο.

Τα έγγραφα αυτά ανέφεραν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για τον «κίνδυνο» που δημιουργούσαν οι δεσμοί του Μάντελσον με τον Έπστιν πριν τον διορισμό του πρώτου.

Εν τω μεταξύ, η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έρευνα για τον πρώην πρεσβευτή και πραγματοποίησε έρευνα σε δύο από τις κατοικίες του, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα του φακέλου Έπιστιν. Σε αυτά αναφερόταν ότι ο Μάντελσον άφησε να διαρρεύσουν στον πρώην χρηματιστή κυβερνητικά έγγραφα, κυρίως όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, από το 2008 ως το 2010.