Οι Ισραηλινοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν θα προσκληθούν στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DSEI στο Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η Κυβέρνηση της Βρετανίας, αν και οι ισραηλινές εταιρείες θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

«Η απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης να κλιμακώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Γάζα, είναι λανθασμένη. Κατά συνέπεια, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι καμία ισραηλινή κυβερνητική αντιπροσωπεία δεν θα προσκληθεί να συμμετάσχει στην DSEI UK 2025», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

«Πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτού του πολέμου τώρα, με άμεση εκεχειρία, την επιστροφή των ομήρων και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχεται στον λαό της Γάζας», πρόσθεσε.

Η Κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον Ιούλιο, ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος αν το Ισραήλ δεν λάβει μέτρα για να απαλύνει τα δεινά των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας, και αν δεν τηρήσει άλλες δεσμεύσεις, γεγονός που είχε προκαλέσει την οργή της Ισραηλινής Κυβέρνησης.

Το Ισραήλ αναφέρεται σε «διακρίσεις».

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, έκανε λόγο για «διακρίσεις».

«Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν σκόπιμη και λυπηρή ενέργεια εις βάρος εκπροσώπων του Ισραήλ», τόνισε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο αποσύρει το περίπτερό του από τη διεθνή έκθεση.

Παράλληλα το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας εκτίμησε ότι η απόφαση του Λονδίνου «εισάγει πολιτικές σκοπιμότητες, εντελώς ακατάλληλες για μια επαγγελματική έκθεση αμυντικής βιομηχανίας».

Οι ισραηλινές αμυντικές εταιρίες, όπως η Elbit Systems, η Rafael, η IAI και η Uvision θα μπορούν να συμμετάσχουν στη DSEI που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση της Βρετανίας ακολουθεί αντίστοιχη απόφαση της Γαλλίας.

Πριν τρεις μήνες η Γαλλία απέκλεισε με μαύρα χωρίσματα τα περίπτερα ισραηλινών αμυντικών εταιρειών που συμμετείχαν στο Paris Air Show, αφού αρνήθηκαν να αφαιρέσουν επιθετικά όπλα από την έκθεση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

Το DSEI διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την ιδιωτική εταιρεία Clarion Defence and Security αλλά έχει την υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης και του στρατού.

Φέτος η τετραήμερη έκθεση ξεκινά στις 9 Σεπτεμβρίου.