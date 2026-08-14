Αναστάτωση επικρατεί εκ νέου στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς ένα ακόμη επιβατικό τρένο βγήκε από την πορεία του στο Έσεξ το απόγευμα της Παρασκευής. Το συμβάν σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά το βαρύ ατύχημα στο Λιούις, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή τριών βαγονιών και τον σοβαρό τραυματισμό δύο επιβατών.

Η νέα αμαξοστοιχία, που ανήκει στην εταιρεία Greater Anglia, εκτροχιάστηκε λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα) στα νότια του σταθμού του Γουίκφορντ.

Όπως επιβεβαίωσε η British Transport Police, τα τελευταία βαγόνια της αμαξοστοιχίας βγήκαν από τις ράγες στις 14:12, χωρίς ευτυχώς να τουμπάρουν. Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Πρόσκρουση σε υποδομές και διακοπή δρομολογίων

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν στα μέσες κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν τμήμα του συρμού εκτός τροχιάς. Παράλληλα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως το τρένο φαίνεται να χτύπησε σε κολώνα του ηλεκτροδοτικού δικτύου.

Σε αντίθεση με το επικίνδυνο συμβάν της Πέμπτης στο Ανατολικό Σάσεξ, τα βαγόνια στο Γουίκφορντ παρέμειναν όρθια. Παρ’ όλα αυτά, η Greater Anglia προχώρησε σε προληπτική διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Shenfield – Southend Victoria, συνιστώντας στο κοινό να αποφύγει τις μετακινήσεις στη συγκεκριμένη γραμμή.

Το χρονικό του ατυχήματος στο Λιούις

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη χώρα μετά τον εκτροχιασμό τρένου της Southern Rail την Πέμπτη.

Στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο London Victoria – Eastbourne, επέβαιναν περίπου 150 άτομα όταν βγήκε από τις ράγες λίγο πριν τον σταθμό του Λιούις. Τα τρία τελευταία βαγόνια ανατράπηκαν, με το ένα να κατρακυλά στην παρακείμενη πλαγιά. Η British Transport Police ανακοίνωσε δύο σοβαρούς και εννέα ελαφρότερους τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Η αρμόδια αρχή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων (Rail Accident Investigation Branch) έχει ήδη αναλάβει τη διαλεύκανση των αιτίων.

Εξετάζεται ο παράγοντας των υψηλών θερμοκρασιών

Τα διαδοχικά συμβάντα συμπίπτουν με ένα κύμα έντονης ζέστης που πλήττει τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Αν και η Network Rail έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση στις σιδηροτροχιές, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι ο καύσωνας ευθύνεται για κάποιον από τους δύο εκτροχιασμούς.

Στο σημείο της πρόσκρουσης στο Λιούις παρατηρήθηκε στρέβλωση των γραμμών, ωστόσο οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν αν η ζημιά υπήρχε νωρίτερα ή αν προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γραμμή είχε περάσει από έλεγχο ασφαλείας μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Τρίτο περιστατικό σε αμαξοστάσιο

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από ένα μικρότερης έκτασης συμβάν που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο αμαξοστάσιο του Clapham Junction, επηρεάζοντας ορισμένα δρομολόγια, χωρίς όμως να εμπλέκεται επιβατικό τρένο σε κανονική διαδρομή.

Τα απανωτά αυτά περιστατικά επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αντοχή και την ασφάλεια των βρετανικών υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.