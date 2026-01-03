Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του δεν είχε εμπλοκή στις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει γνώση όλων γεγονότων του έχει συμβεί.

«Θέλω πρώτα να εξακριβώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Να είμαι απόλυτα σαφής ότι δεν είχαμε εμπλοκή… και πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Στάρμερ σε δήλωσή του προς βρετανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.