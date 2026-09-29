Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες των αρχών σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στη Βρετανία. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα οχήματα των εμπλεκομένων υπόπτων δεν έδειξαν την παρουσία κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού, όπως αρχικά ερευνόταν.

Όπως διευκρίνισαν οι ανακριτικές αρχές, το μόνο ευρήμα που εντοπίστηκε στο εσωτερικό των οχημάτων ήταν μια ορισμένη ποσότητα πετρελαίου. Οι εξειδικευμένες έρευνες για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της φερόμενης απόπειρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα νέα δεδομένα να επαναπροσδιορίζουν το πλαίσιο της υπόθεσης.

Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση RAF Fairford, που την χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των ερευνητικών αρχών, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ.