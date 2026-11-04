Ανατριχιαστικές πτυχές μιας υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αποκαλύπτονται στο δικαστήριο Inner London Crown Court της βρετανικής πρωτεύουσας. Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες με καταγωγή από το Αφγανιστάν, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητα ενός 14χρονου κοριτσιού στο φάσμα του αυτισμού, κακοποιώντας το επανειλημμένα μέσα σε συρμό, χωρίς κανείς από τους συνεπιβάτες να αντιληφθεί το παραμικρό, καθώς όλοι είχαν την προσοχή τους στραμμένη στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι κατηγορούμενοι, ο 25χρονος Baryalai Rahimi και ο 29χρονος Mirebadurahman Sadat, εντόπισαν την έφηβη —η οποία είχε απομακρυνθεί από την οικογενειακή της εστία— σε σιδηροδρομικό σταθμό της κομητείας του Κεντ στις 5 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο ίδιο τρένο με προορισμό το Λονδίνο. Και οι δύο αρνούνται το σύνολο των 20 βαρύτατων κατηγοριών που τους αποδίδονται, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας εις βάρος παιδιού.

Η αδιαφορία των επιβατών και η πρώτη προσέγγιση

Στο ακροατήριο προβλήθηκε η βιντεοσκοπημένη κατάθεση της 14χρονης στους αστυνομικούς. Περιγράφοντας την ατμόσφαιρα μέσα στο τρένο της γραμμής Southeastern, η ανήλικη εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Κανείς δεν μας έδινε σημασία. Όλοι ήταν απορροφημένοι στις οθόνες των κινητών τους».

Η προσέγγιση ξεκίνησε πριν καν επιβιβαστούν στο βαγόνι. Ο 25χρονος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Sandine», άρχισε να σχολιάζει την εξωτερική εμφάνιση της ανήλικης και επέμενε φορτικά να της δώσει το μπουφάν του, ενώ ο συνεργός του παρατηρούσε από απόσταση. Παράλληλα, επιχείρησε να την απομονώσει στον σταθμό και τη φίλησε χωρίς τη θέλησή της. «Στεκόταν ακριβώς από πάνω μου και προσπαθούσα να αρνηθώ», ανέφερε το κορίτσι, εξηγώντας ότι φοβήθηκε από τη διαχυτικότητά του, αλλά απέφυγε να αντιδράσει έντονα מתוך επιθυμία «να είναι καλή με όλους» και να μην προκαλέσει ένταση.

Ο εφιάλτης στο κάθισμα και στις τουαλέτες του συρμού

Μόλις λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του συρμού, ο Rahimi ανάγκασε την ανήλικη να καθίσει στα πόδια του, όπου και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις. Ερωτηθείσα από τους ανακριτές για ποιον λόγο δεν αντιστάθηκε, η 14χρονη εξήγησε την αδυναμία της να προβάλει άμυνα: «Μου είναι δύσκολο να πω όχι στους άνδρες. Είναι μεγαλύτερος, πιο δυνατός από μένα, δεν είχα επιλογή. Φοβόμουν ότι αν αρνιόμουν, θα θύμωνε και θα με χτυπούσε».

Στη συνέχεια, όπως προκύπτει και από το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας, ο 25χρονος οδήγησε το κορίτσι στις τουαλέτες του τρένου, προσπερνώντας ανενόχλητος άλλους επιβάτες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκεί τη βίασε τρεις φορές. Όταν η ανήλικη του αποκάλυψε την πραγματική της ηλικία, εκείνος απλώς γέλασε. Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη, έπλυνε τα χέρια του και την άφησε στα χέρια του 29χρονου συνεργού του, έχοντας προηγουμένως αναφέρει κυνικά στην παθούσα: «Εμείς μοιραζόμαστε τα πάντα: κορίτσια και ποτά».

Ο Sadat επιχείρησε να μπει μαζί της στον ίδιο χώρο, με το υλικό ασφαλείας να τον καταγράφει να προσπαθεί ανεπιτυχώς να παραβιάσει την πόρτα της καμπίνας, αφού το κορίτσι είχε προλάβει να κλειδωθεί μέσα.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων και το κατηγορητήριο

Κατά την εξέτασή τους από τις Αρχές, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν κάθε ενοχή. Ο Rahimi ισχυρίστηκε γραπτώς ότι η έφηβη τού είχε δηλώσει πως ήταν 17 ετών, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η συμπεριφορά της ήταν προκλητική και πως ό,τι συνέβη έγινε με δική της πρωτοβουλία και συναίνεση. Από την πλευρά του, ο Sadat επικαλέστηκε απώλεια μνήμης σχετικά με τα γεγονότα.

Ο 25χρονος Rahimi δικάζεται για τρεις βιασμούς, δύο σεξουαλικές επιθέσεις, μία επίθεση με διείσδυση και έξι εναλλακτικές κατηγορίες σεξουαλικής πράξης με ανήλικο. Ο 29χρονος Sadat αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για επίθεση με διείσδυση, δύο για εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση και τέσσερις εναλλακτικές κατηγορίες για σεξουαλική δραστηριότητα με παιδί. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες.