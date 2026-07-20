Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται ένας 28χρονος άνδρας, στον οποίο ασκήθηκε επίσημα κατηγορία για τον φόνο της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ. Η 78χρονη πολιτικός εντοπίστηκε νεκρή με φέροντα σοβαρά τραύματα στις 9 Ιουλίου, εντός της οικίας της σε αγροτική περιοχή στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Ο κατηγορούμενος, Τζόσουα Κέρι, Βρετανός υπήκοος με καταγωγή από τη βόρεια Αγγλία, προγραμματίζεται να παρουσιαστεί την Τρίτη στο Δικαστήριο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής τα κίνητρα

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ειδικών Εγκλημάτων και Αντιτρομοκρατικής, Φρανκ Φέργκιουσον, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες. Κεντρικός στόχος είναι η διαλεύκανση των κινήτρων του δράστη, καθώς και η πιθανή εμπλοκή του με πολιτικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η πολιτική διαδρομή και οι αμφιλεγόμενες θέσεις

Η Αν Γουίτικαμ είχε μια μακρά πορεία στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αφού αποχώρησε από το Κοινοβούλιο το 2010 ως στέλεχος των Συντηρητικών —έχοντας διατελέσει υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ τη δεκαετία του ’90— προσχώρησε αργότερα στο δεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου για θέματα δικαιοσύνης και μεταναστευτικού.

Ήταν ευρέως γνωστή για τις συντηρητικές της πεποιθήσεις. Μεταξύ άλλων, είχε προσχωρήσει στον Καθολικισμό αντιδρώντας στη χειροτονία γυναικών από την Αγγλικανική Εκκλησία, ενώ τασσόταν σταθερά κατά των αμβλώσεων και της εξίσωσης της ηλικίας συγκατάθεσης για τα ομόφυλα ζευγάρια.