Βαθιές ευθύνες στις κοινωνικές υπηρεσίες και τους δημόσιους φορείς επιρρίπτει η επίσημη έκθεση για τη δολοφονία του δίχρονου Ίθαν Άιβς-Γκρίφιθς από τους παππούδες του στη Βόρεια Ουαλία, το καλοκαίρι του 2021.

Το Συμβούλιο Προστασίας Ευάλωτων Ατόμων ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, παραδεχόμενο ότι οι αγωνιώδεις εκκλήσεις του πατέρα δεν εισακούστηκαν, ενώ κρίσιμα στοιχεία για το βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό αγνοήθηκαν επιδεικτικά.

Όταν ο μικρός Ίθαν κατέρρευσε στο σπίτι των παππούδων του στο Φλίντσαϊρ, το βράδυ της 14ης Αυγούστου 2021, φέροντας βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ήταν ήδη επικίνδυνα αφυδατωμένος, σοβαρά λιποβαρής και έφερε σαράντα εμφανείς μώλωπες στο σώμα του. Για το έγκλημα καταδικάστηκαν πέρυσι σε ισόβια κάθειρξη οι παππούδες του, Μάικλ και Κέρι Άιβς, ενώ στη 29χρονη μητέρα του, Σάνον Άιβς, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δώδεκα ετών για κακοποίηση και ανοχή του θανάτου του παιδιού της.

Ένας φάκελος γεμάτος προειδοποιήσεις που έμεινε στο συρτάρι

Η έρευνα κατέδειξε ότι η οικογένεια βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από το 2016, με τριάντα έξι καταγεγραμμένες αναφορές ανησυχίας για σοβαρή ενδοοικογενειακή βία, χρήση ουσιών και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση, τον δήμο και την αστυνομία, οι περισσότεροι φάκελοι έκλειναν χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, με την πρόφαση ότι οι γονείς δεν συνεργάζονταν. Η υποστελέχωση, ο τεράστιος όγκος υποθέσεων και η συστηματική προσπάθεια της οικογένειας να απομονώσει το παιδί από τον έξω κόσμο, λειτούργησαν ως ασπίδα για τους θύτες.

Οι αγνοημένες εκκλήσεις του πατέρα και η «αορατότητα» του παιδιού

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 2021, όταν η μητέρα εγκατέλειψε με τα παιδιά της την οικογενειακή εστία έπειτα από περιστατικό βίας και τη σύλληψη του πατέρα, Γουίλ Γκρίφιθς. Ανώτερο στέλεχος των κοινωνικών υπηρεσιών έδωσε τότε ρητή εντολή να μην αναλάβουν οι αρχές τη φροντίδα των ανηλίκων, με αποτέλεσμα το σχολείο να δώσει χρήματα στη μητέρα για να μεταβεί με ταξί στο σπίτι της αδελφής της.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί κατέγραψαν τον πατέρα να εκλιπαρεί την κοινωνική λειτουργό να μην επιτρέψει να καταλήξει ο Ίθαν στους παππούδες του. Η προειδοποίηση αυτή δεν διαβιβάστηκε ποτέ, με τον ίδιο τον πατέρα να δηλώνει αργότερα στους ερευνητές ότι απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρχές, αλλά κανείς δεν τον άκουσε.

Εξίσου σοκαριστική είναι η διαπίστωση ότι ο ίδιος ο Ίθαν ήταν ουσιαστικά «αόρατος» για το σύστημα. Στους επίσημους φακέλους υπήρχαν ελάχιστες αναφορές στο πρόσωπό του, ενώ ακόμη και στην αστυνομική αναφορά για το επεισόδιο του Ιουνίου, η παρουσία του δίχρονου αγοριού παραλείφθηκε εντελώς. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα, η φωνή του παιδιού δεν ακούστηκε ποτέ.

Οι τελευταίες εβδομάδες και η μοιραία αδράνεια

Στις 24 Ιουνίου, ο Ίθαν μετακόμισε στο σπίτι των παππούδων του εν αγνοία των αρχών. Ακόμη κι όταν η μητέρα ενημέρωσε τις υπηρεσίες στις 7 Ιουλίου, δεν έγινε κανένας έλεγχος καταλληλότητας ούτε ενημερώθηκε το πληροφοριακό σύστημα. Παρότι τα παιδιά είχαν ενταχθεί στο μητρώο προστασίας ανηλίκων, που επέβαλλε επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού κάθε δέκα εργάσιμες ημέρες, ο μικρός έμεινε χωρίς καμία επίβλεψη για σαράντα δύο συνεχόμενες ημέρες.

Μετά την τελευταία επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού στις 22 Ιουλίου, η οικογένεια ύψωσε τείχος προστασίας, αρνούμενη την είσοδο στους ελεγκτές και ακυρώνοντας τα ραντεβού με διάφορες προφάσεις, προκειμένου να κρύψει τα σημάδια της κακοποίησης.

Στις 4 Αυγούστου, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το παιδί στον κήπο σε κατάσταση που, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, μαρτυρούσε ότι είχε ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Ακολούθησε μια πρώτη κατάρρευση στις 13 Αυγούστου χωρίς να κληθεί γιατρός, πριν επέλθει το μοιραίο χτύπημα το επόμενο βράδυ. Οι επανειλημμένες αρνήσεις της οικογένειας δεν κινητοποίησαν ποτέ τις αρχές ώστε να ζητήσουν εισαγγελική ή αστυνομική παρέμβαση.

Η συγγνώμη για την αποτυχία προστασίας του παιδιού

Η έκθεση ολοκληρώνεται με δεκαέξι συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Η συμπρόεδρος του συμβουλίου προστασίας, Νίκολα Στάμπινς, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα απέτυχε να προστατεύσει το παιδί, υποσχόμενη ουσιαστικές αλλαγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν τόσο οι τοπικές αρχές του Φλίντσαϊρ όσο και η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, αναγνωρίζοντας τις μοιραίες παραλείψεις τους, ενώ τόνισαν ότι η αποκλειστική ευθύνη για το έγκλημα βαραίνει τους καταδικασθέντες δράστες.

Πηγή: The Independent