Ο καταδικασμένος παιδόφιλος τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, πέθανε έπειτα από επίθεση που δέχτηκε στη φυλακή.

Ο 48χρονος Watkins εξέτιε ποινή φυλάκισης 35 ετών στη φυλακή HMP Wakefield, στο West Yorkshire, για μια σειρά από σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών εγκλημάτων κατά μικρών παιδιών και βρεφών, Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άλλο κρατούμενο.

Η αστυνομία του West Yorkshire ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί της ομάδας ανθρωποκτονιών διεξάγουν έρευνα, μετά την αναφορά του προσωπικού της φυλακής για την επίθεση εναντίον του Watkins, ο οποίος διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι η φυλακή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φυλακών δήλωσε ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν το θέμα ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Ο Watkins είχε μαχαιρωθεί και σε προηγούμενο περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023, έχοντας υποστεί τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του, αφού σύμφωνα με πληροφορίες είχε πέσει όμηρος τριών άλλων κρατουμένων πριν απελευθερωθεί από τους φρουρούς της φυλακής έξι ώρες αργότερα.

Τον Δεκέμβριο του 2013 καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης, με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους, αφού ομολόγησε 13 σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και απόπειρα βιασμού του μωρού μιας θαυμάστριας.

Ο ίδιος ενθάρρυνε επίσης μια δεύτερη θαυμάστρια να κακοποιήσει το παιδί της κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω webcam και αποθήκευσε κρυφά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μερικά από τα οποία είχε γυρίσει ο ίδιος.

Την εποχή εκείνη, η αστυνομία τον περιέγραψε ως « αποφασισμένο, οργανωμένο παιδεραστή».

Έχοντας γίνει διάσημος με το ουαλικό ροκ συγκρότημα Lostprophets, ο Watkins συνελήφθη έπειτα από έρευνα στο σπίτι του στο Pontypridd, κατόπιν εντάλματος για ναρκωτικά, τον Σεπτέμβριο του 2012.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και συσκευών αποθήκευσης.

Κατά την καταδίκη του στο Crown Court του Κάρντιφ, ο τραγουδιστής ενημερώθηκε ότι του επιβαλλόταν μια αυξημένη ποινή, ενώ ο δικαστής δήλωσε ότι τα εγκλήματά του «έφτασαν σε νέα επίπεδα διαστροφής».

Αφού συνελήφθη με ένα κινητό τηλέφωνο στη φυλακή το 2019, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν φυλακισμένος μαζί με «δολοφόνους, βιαστές, παιδεραστές, κατά συρροή δολοφόνους – τους χειρότερους των χειρότερων».