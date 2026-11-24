Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο κτήμα Σάντρινγκχαμ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έπειτα από αναφορά για διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ.

Σύμφωνα με το Associated Press, η διάρρηξη συνέβη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν το περιστατικό στο Anmer Hall, το οποίο βρίσκεται εντός του κτήματος της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανέφερε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου για «ύποπτη δραστηριότητα» σε μια διεύθυνση στο αγροτικό κτήμα στην ανατολική Αγγλία. Έπειτα από έρευνα με τη συμμετοχή αστυνομικών σκύλων, drones και ελικοπτέρου, συνελήφθησαν οι δύο άνδρες ως ύποπτοι για διάρρηξη και καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας.

Οι ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση και δεν τους έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες.

Άδεια η έπαυλη την ώρα της εισβολής

Όπως αναφέρει η αστυνομία, «το ακίνητο ήταν ακατοίκητο τη στιγμή του περιστατικού». Κανένα μέλος της οικογένειας δε βρισκόταν στην έπαυλη των 10 υπνοδωματίων κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, καθώς τόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ, όσο και τα τρία παιδιά τους απουσίαζαν.

Η συγκεκριμένη κατοικία αποτελεί γαμήλιο δώρο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ προς το ζευγάρι από το 2011.

Παρότι το Anmer Hall χρησιμοποιείται συχνά για διακοπές και σύντομες αποδράσεις, η κύρια βάση της οικογένειας παραμένει στο κτήμα του Κάστρου του Γουίντσορ, δυτικά του Λονδίνου.

Σπάνια επίσκεψη στη Ντάουνινγκ Στριτ

Η είδηση της διάρρηξης έγινε γνωστή τη στιγμή που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποιούσε επίσκεψη στον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, στο γραφείο του στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Αν και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συναναστρέφονται τακτικά με υπουργούς και πολιτικούς ηγέτες σε επίσημες εκδηλώσεις, η παρουσία τους στην επίσημη κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών —η οποία λειτουργεί ως έδρα τους από το 1735— αποτελεί σπάνιο γεγονός.

Σιγή ιχθύος από τις Αρχές και το παλάτι

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία του Νόρφολκ δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την εξέλιξη των ερευνών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ περιορίστηκε να δηλώσει ότι το παλάτι δεν σχολιάζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.