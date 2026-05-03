Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν αρχικά την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.
Deux adultes sont morts ce matin dans une maison à Bristol suite à une explosion « suspecte », a indiqué la police.
L'explosion s'est produite vers 6h30 du matin sur Sterncourt Road et a entraîné l'évacuation d'environ 70 résidents de leurs domiciles vers un centre d'accueil…
#Bristol, England: A powerful explosion at a residential property on Sterncourt Road in Frenchay, Bristol, early this morning (at around 06:30 a.m.) has killed two adults. Their families have been informed.
Avon and Somerset Police have declared a major incident and are treating…
Λίγο αργότερα, η αστυνομία, έκανε λόγο για μείζον συμβάν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περιστατικό.
📹 Police are investigating the deaths of two adults following an explosion at a house in Bristol.
A major incident’s been declared and nearby homes have been evacuated.
Our reporter Jessica Payne is at the scene in the Frenchay area.
Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.
BREAKING: Avon and Somerset Police Superintendent Matt Ebbs says three people have been taken to hospital for minor injuries after a man and woman died in an explosion following a 'domestic-related incident' at an address in Bristol.
📺 Sky 501
Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι Αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.