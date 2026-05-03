Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν αρχικά την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία, έκανε λόγο για μείζον συμβάν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περιστατικό.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι Αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

 

