Σε δύο νέες συλλήψεις ατόμων, που είχαν προσαχθεί και αφεθεί ελεύθερα στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου για ύποπτες κινήσεις κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Φέρφορντ, προχώρησαν οι βρετανικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας, αυτή τη φορά οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Τεχεράνης.

«Ένας 24χρονος Βρετανός πολίτης και ένας 25χρονος Βρετανοϊρανός συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών», ανέφερε η αστυνομία στη σχετική ενημέρωση, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το Ιράν.

Αναφορικά με το ιστορικό των υπόπτων, η αντιτρομοκρατική διευκρίνισε ότι ο 24χρονος Βρετανός είχε εντοπιστεί και συλληφθεί αρχικά τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου έξω από τις εγκαταστάσεις της βάσης στη νοτιοδυτική Αγγλία. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 25 ετών με βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, είχε συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα στο Λονδίνο.

Δίνοντας το στίγμα των ερευνών, ο επικεφαλής της βρετανικής αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θεωρούμε πολύ πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, είχε αναφερθεί δημόσια στο ζήτημα, επισημαίνοντας πως οι δραστηριότητες γύρω από τη βάση RAF Fairford, η οποία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για πλήγματα κατά του Ιράν, πιθανότατα συντονίστηκαν από την Τεχεράνη.