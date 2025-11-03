Επιμέλεια: Α.Κ.

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι, το Σάββατο (1/11), μέσα σε τρένο στην Αγγλία, θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε τρία “περιστατικά”, που σημειώθηκαν την προηγουμένη, αλλά και την ίδια μέρα στην πόλη Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, ανακοίνωσε σήμερα η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ. Στη μία περίπτωση επιτέθηκε κατά ενός 14χρονου εφήβου.

Ο 32χρονος Βρετανός, που συνελήφθη μετά την επίθεση μέσα στο τρένο κατά την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, κατηγορείται επίσης για μια επίθεση με μαχαίρι που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, σε έναν σταθμό του αυτόματου δικτύου μετρό Docklands Light Rail (DLR).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ