Ένας έφηβος συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για τη δολοφονία ενός 9χρονου κοριτσιού στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η 9χρονη Άρια βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ της παραθαλάσσιας πόλης Γουέστον-σούπερ-Μερ, το απόγευμα της Δευτέρας. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο συνέλαβαν το αγόρι, δέκα λεπτά αργότερα.

Με πληροφορίες της Daily Mail, τ θύμα ονομάζεται Άρια Θορπ και είχε γιορτάσει τα ένατα γενέθλιά της μόλις δύο εβδομάδες πριν.

Ήταν ένα «υπέροχο κοριτσάκι που αγαπούσε να ντύνεται, να χτενίζεται και να βάφεται», λένε κοντινά της πρόσωπα.

«Ξέρουμε ότι όλο το Γουέστον-σούπερ-Μερ θα συντριβεί και θα σοκαριστεί μαθαίνοντας αυτά τα φρικτά νέα» ανέφερε η αστυνομική διευθύντρια Τζεν Άπλφορντ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους του θύματος και εξήγησε, προσθέτοντας «Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε με λόγια την οδύνη που αισθάνονται τώρα».

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ο έφηβος παραμένει υπό κράτηση και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αστυνομία ζήτησε από την τοπική κοινότητα να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες και τις ταυτότητες των εμπλεκομένων και να «κάνει υπομονή» καθώς παίρνει ακόμη καταθέσεις από τους ενοίκους του σπιτιού και τους γείτονες της οικογένειας.

