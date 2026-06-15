Εκατομμυριούχος τραπεζίτης είναι ο 44χρονος άνδρας που συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση τραυματισμού γυναίκας, την οποία έσπρωξε μπροστά σε λεωφορείο που ήταν εν κινήσει, πριν από εννιά χρόνια στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πολυεκατομμυριούχος συνελήφθη στο σπίτι του, αξίας 1,4 εκατομμυρίων λιρών, στο δυτικό Λονδίνο τη Δευτέρα.

Το 2017, η βρετανική αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση, αφού μία γυναίκα έπεσε στην λωρίδα λεωφορείων στη γέφυρα του Putney. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος λίγο μετά το περιστατικό, αλλά μέχρι χθες δεν είχε συλληφθεί κανείς.

Η Scotland Yard επιβεβαίωσε ότι ένας 44χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε σχέση με την υποτιθέμενη επίθεση τον Μάιο του 2017.

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ένας 44χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Παραμένει υπό αστυνομική κράτηση».

«Η σύλληψη σχετίζεται με ένα περιστατικό που συνέβη στις 5 Μαΐου 2017, όπου μια γυναίκα ωθήθηκε μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα Putney. Οι έρευνες συνεχίζονται», τόνισε η αστυνομία.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η 33χρονη γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα, αφού έπεσε στη λωρίδα των λεωφορείων ενώ περπατούσε πάνω στη γέφυρα με κατεύθυνση προς το νότιο Λονδίνο.

Ο οδηγός του λεωφορείου που πλησίαζε, κατάφερε να στρίψει απότομα και να την αποφύγει για λίγα εκατοστά. Η άμεση αντίδρασή του θεωρήθηκε ότι έσωσε τη ζωή της γυναίκας.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του συμβάντος έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο. Δείχνει τον άνδρα που έκανε τζόκινγκ να προσπερνά έναν άλλο άνδρα πάνω στη γέφυρα και στη συνέχεια να ρίχνει τη γυναίκα μπροστά στο λεωφορείο που ήταν εν κινήσει.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό, η Μητροπολιτική Αστυνομία δημοσίευσε εικόνες από κάμερες ασφαλείας που τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του λεωφορείου, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τον ύποπτο.

Η αστυνομία έκλεισε την έρευνα τον Ιούνιο του 2018, αφού παραδέχτηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εξαντλήσει όλες τις ερευνητικές οδούς. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και άφησαν ελεύθερους τρεις άνδρες, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.