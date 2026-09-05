Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Ντόβερ στη Βρετανία, όταν εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους απέκλεισαν τις οδικές προσβάσεις γύρω από τον τερματικό σταθμό των πλοίων.

Η Αστυνομία του Κεντ βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό περιστατικό διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς οι συγκεντρωμένοι μπλόκαραν κάθε είσοδο και έξοδο που συνδέει τη χώρα με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η διαμαρτυρία στρέφεται κατά των μεταναστευτικών ροών που φτάνουν στις βρετανικές ακτές μέσω της Μάγχης. Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την αιφνιδιαστική αυτή δράση βρίσκεται η ακροδεξιά οργάνωση Patriot Platform, η οποία ιδρύθηκε πρόσφατα από τον Ντάνι Τόμας, στενό συνεργάτη του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με στόχο την ανάληψη άμεσης δράσης στους δρόμους.

Περίπου 300 άτομα κατέλαβαν το οδικό δίκτυο από τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να παραλύσει η κυκλοφορία στην περιοχή και να κλείσει ο κεντρικός δρόμος Jubilee Way. Η διοίκηση του λιμανιού επιβεβαίωσε την καθολική παρεμπόδιση των μετακινήσεων, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες P&O Ferries και DFDS ενημέρωσαν τους ταξιδιώτες για μεγάλες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνοντας πως όλοι οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν στα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Τον αποτροπιασμό του για τα γεγονότα εξέφρασε ο βουλευτής των Εργατικών για το Ντόβερ, Μάικ Ταπ, στηλιτεύοντας τη συμπεριφορά των διαδηλωτών που προκάλεσαν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο ίδιος τόνισε ότι οι αφίξεις μικρών σκαφών έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά χάρη στα κυβερνητικά μέτρα και κάλεσε τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν αμέσως από την περιοχή.