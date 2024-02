Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, στο Πλίμουθ της Βρετανίας για την απομάκρυνση βόμβας 500 κιλών από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που εντοπίστηκε σε σπίτι κατά τη διάρκεια εργασιών.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά την ανεύρεση της βόμβας, που δεν είχε εκραγεί. Η γερμανική βόμβα πρόκειται να μεταφερθεί με στρατιωτική φάλαγγα και στη συνέχεια να πυροδοτηθεί στη θάλασσα.

Οι κάτοικοι που διαμένουν σε απόσταση 300 μέτρων κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις σε καιρό ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Οι σιδηροδρομικές, ακτοπλοϊκές και λεωφορειακές συγκοινωνίες θα σταματήσουν καθώς η βόμβα μεταφέρεται.

Η περιοχή βομβαρδίστηκε έντονα κατά τη διάρκεια του πολέμου σε μια προσπάθεια να καταστραφούν οι κοντινές ναυτικές εγκαταστάσεις.

Ένας πρώην πυροτεχνουργός λέει ότι η μετακίνηση της βόμβας που δεν έχει εκραγεί είναι «το πιο επικίνδυνο κομμάτι».

Ο Άντι Άμποτ λέει στο Sky News ότι ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι η βόμβα παρέμεινε στο σημείο που προσγειώθηκε για δεκαετίες. «Μπορεί να έχει χτυπηθεί με ένα φτυάρι στην κορυφή της, αλλά η πραγματική μετακίνησή της είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι», είπε χαρακτηριστικά.

