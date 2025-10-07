Η βρετανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κλεμμένα κινητά από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κίνα, χάρη σε ένα iPhone.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τη χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα κατά των κλοπών κινητών τηλεφώνων. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 18 ύποπτοι, ενώ βρέθηκαν περισσότερα από 2.000 κλεμμένα κινητά τηλέφωνα. Σε έναν χρόνο εκτιμάται πως είχαν κλαπεί τουλάχιστον 40.000 συσκευές.

Την περασμένη εβδομάδα οι αστυνομικοί συνέλαβαν άλλα 15 άτομα και έγιναν έλεγχοι στα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν 30 ακόμη κλεμμένα κινητά.

Σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός των κλεμμένων τηλεφώνων στο Λονδίνο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 28.609 το 2020 σε 80.588 το 2024. Τα 3/4 όλων των τηλεφώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο κλέβονται πλέον στο Λονδίνο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για μεταχειρισμένα τηλέφωνα, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό, θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των κλοπών — και πολλά θύματα καταλήγουν να μην ανακτούν ποτέ τις συσκευές τους.

«Ακούμε ότι ορισμένοι εγκληματίες σταματούν να διακινούν ναρκωτικά και στρέφονται προς την τηλεφωνική βιομηχανία, επειδή είναι πιο κερδοφόρα», δήλωσε η αρμόδια υπουργός Σάρα Τζόουνς.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση στόχευε τα iPhone, καθώς έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στο εξωτερικό και είναι πιο κερδοφόρα.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αποκάλυψε ότι οι κλέφτες του δρόμου πληρώνονταν έως και 300 λίρες ανά κινητό τηλέφωνο, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι οι κλεμμένες συσκευές πωλούνταν στην Κίνα έως και 4.000 λίρες η μία.