Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι στο Νιούτον Λόνγκβιλ, κοντά στο Μίλτον Κέινς του Μπάκιγχαμσαϊρ, όταν μια έκρηξη αερίου ισοπέδωσε ολοσχερώς ένα μπανγκαλόου.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα σε κουδούνι γειτονικού σπιτιού, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη και εκτεταμένες ζημιές σε γύρω κατοικίες και οχήματα.

Στο νοσοκομείο ο ιδιοκτήτης

Αμέσως μετά την έκρηξη, στην περιοχή επικράτησε χάος.

Ο ένοικος του ακινήτου ανασύρθηκε από τα συντρίμμια από έναν γείτονα, φέροντας σοβαρά εγκαύματα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο τραυματισμένος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, ενώ το κατοικίδιό του, ένα σκυλί ράτσας ντόμπερμαν, μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους.

Το βίντεο από την έκρηξη:

«Σαν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος»

Σύμφωνα με την dailymail, οι μαρτυρίες των περιοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ένας μάρτυρας περιέγραψε το συμβάν ως «πολύ τρομακτικό», ενώ άλλος κάτοικος ανέφερε ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο μέχρι και το Μπλέτσλεϊ, τρία μίλια μακριά από το σημείο της έκρηξης.

Ο Γκράχαμ Φούλερ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο BBC:

«Συντρίμμια παντού, έτρεξα έξω στον δρόμο και ο γείτονάς μου είχε ήδη καταφέρει να αρπάξει τον ένοικο του ακινήτου… Είχε εγκαύματα, ήταν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσαμε να τον φροντίσουμε ενώ επικρατούσε όλο αυτό το χάος. Μας έχουν διώξει από τα σπίτια μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε».

Ένας ακόμη γείτονας παρομοίασε τις εικόνες που αντίκρισε με «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον δρόμο», προσθέτοντας πως δεν θα ευχόταν τέτοια εμπειρία ούτε στον χειρότερο εχθρό του.

Κύμα αλληλεγγύης και έρευνες από τις αρχές

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση γύρω στις 9:44 π.μ. για έκρηξη, φωτιά και κατάρρευση ακινήτου στην οδό Cobb Hall, επιβεβαιώνοντας τη νοσηλεία ενός τραυματία.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπάκιγχαμσαϊρ αντιμετωπίζει το συμβάν ως ύποπτη έκρηξη αερίου και ανέπτυξε τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία κινητοποιήθηκε άμεσα για τη στήριξη των πληγέντων.

Ο κάτοικος Thomas Humphries δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe. Ο ίδιος εξήγησε ότι το 85% των δωρεών θα διατεθεί στον ιδιοκτήτη που έχασε το σπίτι του, ενώ το υπόλοιπο 15% θα διανεμηθεί στους γείτονες που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη.