Μια επιβατική αμαξοστοιχία ανατράπηκε στη Βρετανία το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) κοντά στο Ανατολικό Σάσεξ. Οι πρώτες εικόνες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης να στέκονται πάνω σε βαγόνια που έχουν ανατραπεί στο πλάι.

Άλλα βαγόνια παραμένουν στη θέση τους πάνω στις ράγες, ενώ προσωπικό και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το τρένο.

A passenger train has derailed near Lewes railway station in East Sussex, with police, paramedics and firefighters responding to the scene. British Transport Police said officers were called at 15:54 on Thursday, 13 August, following reports of a derailed train close to Lewes… pic.twitter.com/OtghddbXtY — BPI News (@BPINewsOrg) August 13, 2026

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες, ούτε για το τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό.

Η Southern Rail ανέφερε ότι το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούζ, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της νότιας ακτής.

Προς το παρόν, κανένα τρένο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ Μπράιτον και Λιούς, Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούς, ή Σίφορντ-Ίστμπορν και Λιούς.