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Μια επιβατική αμαξοστοιχία ανατράπηκε στη Βρετανία το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) κοντά στο Ανατολικό Σάσεξ. Οι πρώτες εικόνες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης να στέκονται πάνω σε βαγόνια που έχουν ανατραπεί στο πλάι.

Άλλα βαγόνια παραμένουν στη θέση τους πάνω στις ράγες, ενώ προσωπικό και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το τρένο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες, ούτε για το τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό.

Η Southern Rail ανέφερε ότι το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούζ, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της νότιας ακτής.

Προς το παρόν, κανένα τρένο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ Μπράιτον και Λιούς, Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούς, ή Σίφορντ-Ίστμπορν και Λιούς.

Οι επιβάτες των τρένων που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του συμβάντος έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν εντός των συρμών και να αναμένουν οδηγίες. Σε άλλους επιβάτες έχει συστηθεί να αναβάλουν τα ταξίδια τους για αργότερα ή να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές.
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