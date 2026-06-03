Τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με ελικόπτερο, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού: «Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τετάρτης 3 Ιουνίου, κοντά στο Σούρτον του Ντέβον».

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.