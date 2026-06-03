Τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με ελικόπτερο, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού: «Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Τετάρτης 3 Ιουνίου, κοντά στο Σούρτον του Ντέβον».

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

 

Χάρτης από το Flight Radar

Οι τελευταίες κινήσεις του ελικοπτέρου, όπως καταγράφηκαν από το Flight Radar.

Συντρίμμια ελικοπτέρου στη Βρετανία

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου (Φωτογραφία: Plymouth Plus)

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