Σε εξάμηνη αναστολή αδείας τέθηκε Έλληνας γιατρός που εργαζόταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), καθώς κρίθηκε ένοχος για συστηματική σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος νεότερης συναδέλφου του στον χώρο εργασίας.

Ο δρ. Σταύρος Δημητριάδης, ο οποίος υπηρετούσε ως ανώτερος κλινικός συνεργάτης στο γαστρεντερολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κόβεντρι (UHC) από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, υπέβαλλε τη συνάδελφό του σε ανάρμοστη συμπεριφορά κατ’ επανάληψη για διάστημα περίπου 18 μηνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τον Ιούλιο του 2023 ο γιατρός περιηγούνταν στο κινητό του, ενώ βρισκόταν στο σταθμό των νοσηλευτών και σταμάτησε επιδεικτικά σε μια άσεμνη φωτογραφία και ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος προέβαινε σε σεξουαλική πράξη, επιδεικνύοντάς τα στην υπάλληλο. Το θύμα κατέθεσε ότι ο γιατρός χαμογελούσε ειρωνικά και δεν έδειχνε να προβληματίζεται από το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να δει καθαρά το περιεχόμενο της οθόνης.

Περίπου δύο μήνες νωρίτερα, είχε αγκαλιάσει την ίδια συνάδελφο, λέγοντάς της πως σκοπεύει να κάνει σεξ μαζί της πριν επιστρέψει στην Ελλάδα ή τη Γερμανία. Παράλληλα, είχε αναφέρει στο θύμα ότι είχε κοιμηθεί με όλες τις νοσηλεύτριες σε προηγούμενο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, ενώ εξέφραζε την αρέσκειά του για τα «μουσεία σεξ».

Οι ισχυρισμοί περί «ελληνικής κουλτούρας» και η απόρριψή τους

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, ο γιατρός υποστήριξε ότι ήταν νέος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένιωθε κοινωνικά απομονωμένος και γι’ αυτό απέτυχε να διατηρήσει τα κατάλληλα επαγγελματικά όρια.

Όσον αφορά την αγκαλιά προς τη συνάδελφό του, ισχυρίστηκε ότι θεωρούσε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά φυσιολογική, καθώς έτσι χαιρετιούνται συχνά οι άνθρωποι στην Ελλάδα.

Το Συμβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, τονίζοντας πως η συμπεριφορά του ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής εργασιακής δεοντολογίας, ανεξαρτήτως πολιτισμικού υποβάθρου ή εξοικείωσης με τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικό κίνητρο, με το πειθαρχικό να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι βολιδοσκοπούσε τις προθέσεις της για πιθανή μελλοντική σχέση.

Η επίκληση αμνησίας και η κλιμάκωση της συμπεριφοράς

Στην κατάθεσή του, ο δρ. Δημητριάδης δήλωσε σοκαρισμένος όταν έμαθε ότι οι πράξεις του προκάλεσαν στο θύμα φόβο, δυσφορία και άγχος, δηλώνοντας πως μετανοεί βαθύτατα και ότι παρακολούθησε σεμινάρια για τα επαγγελματικά όρια, τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εκφοβισμό.

Ωστόσο, ισχυρίστηκε πως δε θυμάται τι τον ώθησε να επιδείξει το ακατάλληλο υλικό στη συνάδελφό του.

Η εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Κλόη Φέρλεϊ, επεσήμανε ότι ο ισχυρισμός αμνησίας εγείρει ερωτήματα για το αν έχει αντιληφθεί τα βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς του, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε σταδιακά –από γενικά σχόλια για τη σεξουαλική του ζωή, σε εκδηλώσεις πρόθεσης και τελικά στην προβολή πορνογραφικού υλικού– ενώ αρχικά είχε προσπαθήσει να μετακυλήσει την ευθύνη στο θύμα.

Η αντίδραση του νοσοκομείου και η επιστροφή στην Ελλάδα

Εκπρόσωπος του νοσοκομειακού οργανισμού UHCW δήλωσε ότι μόλις η Διοίκηση ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, ο γιατρός τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και ενημερώθηκε η αστυνομία. Αν και η ορισμένης διάρκειας σύμβασή του έληξε πριν την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας, το νοσοκομείο συνέχισε να συνδράμει το GMC στην ανεξάρτητη έρευνά του, παραμένοντας προσηλωμένο στη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Ο Σταύρος Δημητριάδης, ο οποίος έλαβε το πτυχίο Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2008, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Queen Mary University του Λονδίνου, και ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στη Γερμανία (Έσσεν, Μαγδεμβούργο, Μπόχουμ) πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργάζεται πλέον σε ιδιωτική γαστρεντερολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη.