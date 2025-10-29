Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ένας 22χρονος προφυλακίστηκε σήμερα μετά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Άξμπριτζ, κοντά στο Λονδίνο, όπου σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο με μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.

Ο ύποπτος, Σάφι Νταούντ, κατηγορείται για ανθρωποκτονία, δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και για κατοχή μαχαιριού. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας 14χρονος έφηβος, ενώ ο νεκρός είναι 49 ετών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο δράστης είναι Αφγανός υπήκοος. Το υπουργείο Εσωτερικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι πρόκειται για αλλοδαπό, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 με φορτηγό και έλαβε άσυλο το 2022.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης για τη μετανάστευση στη Βρετανία, η οποία φέτος το καλοκαίρι οδήγησε σε διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο. Σημειώνεται ότι στις 13 Σεπτεμβρίου, η ακροδεξιά διοργάνωσε πορεία στο Λονδίνο με περίπου 150.000 συμμετέχοντες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ