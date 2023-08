Η Βρετανίδα νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία επτά νεογέννητων και την απόπειρά της να σκοτώσει άλλα έξι στη μονάδα νεογνών ενός νοσοκομείου στη βορειοδυτική Αγγλία όπου εργαζόταν, μετέδωσε το BBC.

Η 33χρονη Λέτμπι καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester και για επίθεση σε άλλα νεογέννητα, συχνά ενώ δούλευε νυχτερινές βάρδιες, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι η Λέτμπι δηλητηρίασε ορισμένα από τα βρέφη θύματά της, χορηγώντας με ένεση ινσουλίνη και σε άλλα ένεση με αέρα ή ταΐζοντας τα βρέφη εξαναγκαστικά με γάλα.

BREAKING: Lucy Letby has been found guilty of murdering seven babies on a neonatal unit at the Countess of Chester Hospital between June 2015 and June 2016.https://t.co/TjTzVgNMn6

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pZR6Z2mfjH

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Sky News (@SkyNews) August 18, 2023