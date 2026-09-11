Ένοχος δήλωσε ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος παραδέχτηκε τη συμμετοχή του σε ένα νοσηρό διαδικτυακό φόρουμ όπου ενθάρρυνε τρίτους να κακοποιούν σεξουαλικά γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους και να μοιράζονται το σχετικό οπτικό υλικό.

Ο Ντάρεν Κόνγουεϊ, παρουσιαζόμενος στο Κακουργιοδικείο του Γουντ Γκριν στο Λονδίνο, ομολόγησε την ενοχή του σε σωρεία σοβαρών κατηγοριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υποκίνηση και συνέργεια σε σεξουαλικές επιθέσεις, η ηδονοβλεψία, καθώς και η κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση του Κόνγουεϊ εκτείνεται τουλάχιστον στην τριετία 2023-2026. Σε αυτό το διάστημα, ζήτησε τουλάχιστον δέκα φορές την αποστολή φωτογραφιών με θύματα αναίσθητες γυναίκες. Το πλέον ανατριχιαστικό περιστατικό καταγράφηκε το 2025, όταν ο 52χρονος προέτρεψε άλλον άνδρα να βιάσει την ίδια του τη σύζυγο την ώρα που εκείνη κοιμόταν, απαιτώντας μάλιστα να του στείλει φωτογραφίες από την αποτρόπαια πράξη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στις 30 Ιουλίου, έπειτα από στενή συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (Met). Το νήμα της υπόθεσης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι αρχές εντόπισαν το επίμαχο φόρουμ στο οποίο διακινούνταν βίντεο σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφερόμενος στη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο αστυνομικός διοικητής Άντι Ντέι, δήλωσε: «Υποκινώντας άλλα άτομα να επιτεθούν σε θύματα που ήταν αναίσθητα, κοιμισμένα ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, εξέθεσε γυναίκες σε σοβαρούς κινδύνους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ικανοποίηση».

Σκιές από την υπόθεση Πελικό

Οι διωκτικές αρχές δίνουν πλέον αγώνα δρόμου για την ταυτοποίηση όλων των γυναικών που απεικονίζονται στο ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε στο σπίτι του Κόνγουεϊ, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο ορισμένα από τα θύματα να διαμένουν στο εξωτερικό. Η απόφαση του δικαστηρίου για την επιβολή της ποινής αναμένεται στις 30 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση έρχεται στο φως σε μια περίοδο όπου πληθαίνουν οι αποκαλύψεις κυκλωμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ναρκωμένων γυναικών, ξυπνώντας μνήμες από τη φρικτή υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε συστηματικά επί χρόνια και καλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν στο σπίτι τους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε πρόσφατα στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή των 20 ετών κάθειρξης από τη γαλλική δικαιοσύνη.