Ο Νάιτζελ Φάρατζ εξασφάλισε μια νέα θητεία στην εκλογική περιφέρεια του Κλάκτον, επικρατώντας σε μια ιδιότυπη επαναληπτική αναμέτρηση. Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από το ηχηρό μποϊκοτάζ των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων του Γουέστμινστερ, καθώς Εργατικοί, Συντηρητικοί, Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και Πράσινοι απείχαν, επιλέγοντας να μην κατεβάσουν υποψηφίους.

Ο ηγέτης του «Reform UK» κατέγραψε σαρωτικό ποσοστό, συγκεντρώνοντας 22.239 ψήφους (62,8%). Ωστόσο, λόγω της απουσίας των μεγάλων κομμάτων, αναδείχθηκε ως βασικός του αντίπαλος μια σατιρική φιγούρα: ο «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος» (Count Binface). Πρόκειται για έναν κωμικό ντυμένο ως κάδο απορριμμάτων, ο οποίος κατόρθωσε να αποσπάσει το 26,7% της προτίμησης των ψηφοφόρων.

Το προεκλογικό πρόγραμμα του «Κόμη» περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την επιβολή πλαφόν στην τιμή του παγωτού χωνάκι, την «εθνικοποίηση» της διάσημης τραγουδίστριας Αντέλ και την υποχρεωτική στράτευση για όσους μιλούν μεγαλόφωνα στα κινητά τους εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η σκιά των ερευνών

Η προσφυγή στις κάλπες προέκυψε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Φάρατζ από τη βουλευτική του έδρα τον προηγούμενο μήνα, παρότι ο ίδιος είχε προαναγγείλει εξαρχής ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τη θέση. Πίσω από την παραίτηση, ωστόσο, βρίσκεται μια σοβαρή έρευνα σχετικά με μια φερόμενη αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών. Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές του BBC, αυτή η εκλογική νίκη δεν πρόκειται να βάλει φρένο στα ερωτήματα γύρω από τα οικονομικά του.

Ο Φάρατζ επέλεξε να μην παραστεί στην επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αν και το κόμμα του απέδωσε την απουσία του σε συστάσεις της Αστυνομίας, πηγές του BBC διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό. Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του λίγο πριν την επισημοποίηση της νίκης του, ο Φάρατζ δικαιολόγησε τη στάση του, αναφέροντας:

«Δεν πρόκειται να ανέβω σε μια σκηνή, έχοντας πετύχει μια σαρωτική νίκη, για να με υποτιμήσουν και να με ταπεινώσουν κάποιοι ασήμαντοι».

Οργισμένη αντίδραση από τους Εργατικούς

Η επανεκλογή του δεν δείχνει να κατευνάζει την πολιτική θύελλα γύρω από το όνομά του. Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, Μπρίτζετ Φίλιπσον, ξεκαθάρισε πως το εκλογικό αποτέλεσμα «δεν τον αθωώνει», υπενθυμίζοντας πως τα ερωτήματα για τις υποθέσεις του παραμένουν αναπάντητα.

Πριν καν παραιτηθεί για να οδηγήσει την περιφέρεια σε επαναληπτικές εκλογές, ο Φάρατζ ελεγχόταν ήδη από την επιτροπή δεοντολογίας του Κοινοβουλίου για πιθανή παραβίαση των κανόνων περί οικονομικών συμφερόντων. Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις δωρεές προς το κόμμα «Reform UK».

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, η κυρία Φίλιπσον δήλωσε: «Το βουνό της διαφθοράς και των σκανδάλων στο οποίο έχουν βυθιστεί ο ίδιος και το κόμμα Reform έχει μεγαλώσει περισσότερο, ενώ εκείνος προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του κοινού, διεξάγοντας μια αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση εναντίον ενός σκουπιδοτενεκέ».

Από την πλευρά τους, κύκλοι του «Reform UK» διαβεβαιώνουν πως κανένα στέλεχος του κόμματος δεν έχει κληθεί για ανάκριση από την αστυνομία, με τον ίδιο τον Φάρατζ να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραβίαση των κοινοβουλευτικών κανονισμών.