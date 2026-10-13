Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σαμπάνα Μαχμούντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επανεξεταστούν κατεπειγόντως τα μέτρα προστασίας των δημοσίων προσώπων, όπως πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω της «αύξησης των απειλών».

«Αυτοί που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο, το κάνουν για να υπηρετήσουν. Οι παθιασμένες συζητήσεις και η κριτική αποτελούν μέρος του επαγγέλματος. Οι απειλές, ο εκφοβισμός, η βία, όχι», είπε η Μαχμούντ στο κοινοβούλιο.

Η υπουργός αναφέρθηκε κυρίως στη δολοφονία, τον περασμένο Ιούλιο, τη Αν Γουίτικαμ, 78 ετών, προβεβλημένου στελέχους του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK και πρώην υπουργού των Συντηρητικών, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία. Ο βασικός ύποπτος, ο Τζόσουα Κέρι, διώκεται επίσης για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο τον ηγέτη του Reform UK, τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Η επανεξέταση των μέτρων προστασίας αφορά και τη βασιλική οικογένεια, υπογράμμισε η υπουργός. Σύμφωνα με τη Μαχμούντ, η αστυνομική προστασία θα επεκταθεί και στους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που δεν έχουν εκλεγεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, στα μέλη της Βουλής των Λόρδων, σε πρώην βουλευτές και στους εκπροσώπους των κομμάτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ασφάλεια των δημόσιων προσώπων είναι αρμοδιότητα μιας επιτροπής που αποκαλείται Ravec και υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η αιφνιδιαστική επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του στη Βρετανία άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς τους. Οι Σάσεξ πιστεύουν ότι δικαιούνται να λάβουν προστασία για την οποία θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Την εποχή που ζούσαν στις ΗΠΑ, η επιτροπή Ravec έκρινε ότι η ασφάλεια του Χάρι όταν βρίσκεται στο βρετανικό έδαφος θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ωστόσο συνεδρίασε για να εξετάσει λεπτομερώς τις απειλές σε βάρος του πρίγκιπα και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια προς το παρόν βασίζεται σε ιδιωτικούς σωματοφύλακες για την ασφάλειά της.