Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής 2/11, ότι ένας από τους δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί σχετικά με την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος της σιδηροδρομικής εταιρείας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά την προσπάθειά του να προστατεύσει τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP), ο μοναδικός πλέον ύποπτος είναι ένας 32χρονος Βρετανός, ο οποίος κρατείται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 35 ετών, αφέθηκε ελεύθερος αφού διαπιστώθηκε ότι δεν εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική και δεν αναζητούν άλλους ύποπτους.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης ή το είδος του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε.

«Η έρευνά μας προχωρά γρήγορα και δεν υπάρχει αναζήτηση άλλων προσώπων», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της BTP, Στιούαρτ Κάντι, προσθέτοντας ότι «ειδικοί αναλυτές εξετάζουν το ιστορικό του υπόπτου και τα γεγονότα που οδήγησαν στο περιστατικό».

Όταν ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στον σταθμό, εντόπισαν και ακινητοποίησαν δύο Βρετανούς άνδρες, ηλικίας 32 και 35 ετών. Ο ένας από αυτούς φαίνεται, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να φωνάζει «σκοτώστε με, σκοτώστε με», τη στιγμή που πέντε αστυνομικοί τον ρίχνουν στο έδαφος με τη χρήση taser, ενώ ακούγονται να του ζητούν να αφήσει το όπλο.

JUST IN: THE MOMENT ONE OF THE HUNTINGDON STATION MASS STABBERS WAS ARRESTED HE SHOUTED ‘KILL ME KILL ME’ Police arrested a man in black who shouted “kill me, kill me, kill me” “Get him in a f**king hold!” one officer yells as he users a Taser crackles to take him down. pic.twitter.com/bxwYw62WaK — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 2, 2025

Έξι άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται από το βράδυ της Κυριακής, μεταξύ των οποίων ένας εργαζόμενος της London North Eastern Railway (LNER), που φέρεται να έδρασε ηρωικά για να προστατεύσει επιβάτες και φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του.

«Από τα βίντεο ασφαλείας φαίνεται καθαρά πως οι ενέργειες του προσωπικού ήταν πραγματικά ηρωικές και πιθανότατα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Κάντι. Οι υπόλοιποι πέντε τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1/11, σε δρομολόγιο της LNER από το Ντόνκαστερ προς τον σταθμό Κινγκς Κρος στο Λονδίνο.

Ο ύποπτος, κάτοικος Πίτερμπορο, φέρεται να επιβιβάστηκε λίγα λεπτά πριν το τρένο πραγματοποιήσει αναγκαστική στάση στο Χάντινγκτον, περίπου 120 χλμ. βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με επιβάτες να τρέχουν μέσα στα βαγόνια και άλλους να κλειδώνονται στις τουαλέτες για να σωθούν. Ο δράστης συνελήφθη οκτώ λεπτά μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

Στην αρχική φάση της επιχείρησης ενεργοποιήθηκε ο κωδικός «Plato», που χρησιμοποιείται σε ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση, αλλά σύντομα η διαδικασία ακυρώθηκε.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ εξήρε το «θάρρος και την αυτοθυσία» του προσωπικού και των επιβατών, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Καμίλα εξέφρασαν την οδύνη τους και στήριξη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Την Κυριακή, η αστυνομική παρουσία στους σταθμούς και τα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε σημαντικά, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών.

Με πληροφορίες από: Associated Press