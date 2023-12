Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στον εμβληματικό πύργο του Μπλάκπουλ, στην ομώνυμη πόλη της Βρετανίας.

Βίντεο από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες στην κορυφή του αξιοθέατου.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Lancashire ανέφερε: Έχουμε έξι πυροσβεστικά οχήματα, την ομάδα drone και την ομάδα διάσωσης με σχοινί που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν μια πυρκαγιά στο Promenade, Blackpool».

Blackpool Tower fire: Man in cuffs at scene after blaze engulfs attraction with visitors evacuated and told ‘stay away’ https://t.co/fS5tIgH0m6 pic.twitter.com/hs898jLuoB

