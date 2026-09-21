Σε ποινή φυλάκισης 20 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε από το Εφετείο του Μπρίστολ ο 51χρονος Τζέιμς Γκρόουβς για τη συνεχή κακοποίηση και τον επανειλημμένο βιασμό ανήλικου κοριτσιού στη Βρετανία.

Ο δράστης, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα με το όνομα Έιπριλ, αλλά δικάστηκε ως άνδρας, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για συνολικά 19 αδικήματα, μεταξύ των οποίων εννέα κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που φέρνει στο φως η Daily Mail, ο Γκρόουβς βίασε το ανήλικο κορίτσι εννέα φορές μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών, ενώ η κακοποίηση διήρκεσε επί σειρά ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 51χρονος συνελήφθη αρχικά για παράνομη επικοινωνία με παιδί, γεγονός που ώθησε το θύμα να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το θύμα περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο τις σοβαρές συνέπειες του τραύματος στη ζωή της, αναφέροντας ότι νιώθει πλέον ένα κέλυφος του παλιού της εαυτού. Όπως κατέθεσε, έχει χάσει μεγάλα τμήματα της παιδικής της ηλικίας εξαιτίας των πράξεων του δράστη, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να την ανακτήσει ποτέ.

Από την πλευρά της αστυνομίας του Έιβον και του Σόμερσετ, ο αστυνομικός Μπεν Περέτ έκανε λόγο για μια εξαιρετικά οδυνηρή υπόθεση που περιλάμβανε τη συστηματική χειραγώγηση, την παραπλάνηση και την άσκηση ελέγχου σε ένα ευάλωτο παιδί.

Παράλληλα, επαίνεσε τη γενναιότητα του θύματος, υπογραμμίζοντας ότι το θάρρος της ήταν καθοριστικό για την επίτευξη της καταδίκης και την αποτροπή περαιτέρω βλάβης.