Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Χαλ, στη βορειοανατολική Αγγλία, ένας 48χρονος ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, για μια πρωτοφανή υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία και θυμίζει σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες σκηνικό «από ταινία τρόμου».

Η ετυμηγορία του δικαστή Νίκολας Χίλιαρντ σφράγισε μια διαδικασία πέντε ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας περίπου 200 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν φρικιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του γραφείου Legacy Independent Funeral Directors, που άνηκε στον Ρόμπερτ Μπους. Ο 48χρονος ομολόγησε την ενοχή του για αδικήματα που διαπράχθηκαν σε βάθος 12ετίας.

Σοροί σε προχωρημένη σήψη

Η αστυνομική έρευνα τον Μάρτιο του 2024 αποκάλυψε ένα τοπίο απόλυτης φρίκης. Συνολικά 31 πτώματα, ανάμεσά στα οποία βρισκόταν και ένα βρέφος που είχε πεθάνει πριν από δύο χρόνια, στοιβάζονταν σε ψυγεία υπό «αδιανόητες συνθήκες» και σε προχωρημένη σήψη, ενώ έπρεπε να έχουν αποτεφρωθεί μήνες νωρίτερα.

Όπως αποδείχθηκε, ο κατηγορούμενος επαναχρησιμοποιούσε φέρετρα που είχαν ήδη πληρωθεί από άλλες οικογένειες. Απέφευγε τη χρήση ψύξης για να γλιτώνει λειτουργικά έξοδα. Καταχράστηκε περισσότερες από 5.500 στερλίνες από δωρεές που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δίστασε ακόμη και να παραδώσει σε τέσσερις μητέρες τέφρα που δεν ανήκε στα χαμένα βρέφη τους.

«Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο απασχολημένος με τον δικό του πλουτισμό που συμπεριφέρθηκε με σοκαριστικό και ντροπιαστικό τρόπο στους νεκρούς που του εμπιστεύτηκαν», τόνισε χαρακτηριστικά ο δικαστής, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Μπους περί οικονομικών δυσκολιών και αποδίδοντας τις πράξεις του σε καθαρή απληστία.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την παντελή έλλειψη ελέγχου και ρυθμιστικών κανόνων στον τομέα των γραφείων τελετών στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, στην επιχείρηση του Μπους δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος για χρόνια.

Συντετριμμένοι συγγενείς, ανάμεσά τους και η Τζασμίν Μπέβερλι, η μητέρα του βρέφους που παρέμενε στα ψυγεία επί δύο έτη, απευθύνουν πλέον έκκληση στη βρετανική κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα αυστηρό νομικό πλαίσιο λειτουργίας, στα πρότυπα της Σκωτίας όπου σχετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τον Μάρτιο του 2025.