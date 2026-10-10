Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας, καθώς ο άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τίγρη υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, όταν ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρεται να εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο όπου βρισκόταν το ζώο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης πριν μπει στον χώρο της τίγρης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αιλουροειδές τού επιτέθηκε, προκαλώντας του πολύ σοβαρά τραύματα.

Το βίντεο της επίθεσης

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μέρος του περιστατικού.

Σε αυτά φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος, με τα χέρια του ανοιχτά. Η τίγρη τον πλησιάζει από πίσω και στη συνέχεια του επιτίθεται, δαγκώνοντάς τον στην πλάτη και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Το ζώο συνεχίζει την επίθεση και αργότερα στέκεται πάνω από τον άνδρα. Σε κάποια στιγμή, εκείνος φαίνεται να δείχνει προς την τίγρη και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα:

«Σταμάτα!»

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κινητοποιήθηκαν δύο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής.

Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν άμεσα και το πάρκο έκλεισε, προκειμένου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διαχειριστούν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του πάρκου φέρεται να χρησιμοποίησαν ειδικά φυσίγγια αερίου με στόχο να τρομάξουν και να απομακρύνουν την τίγρη από τον τραυματία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με το αν το ζώο είχε σκοτωθεί, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι η τίγρη παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο της.

Πανικός στο πάρκο – «Ακούσαμε πυροβολισμούς»

Οι επισκέπτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση.

Ο Ντόμινικ Φορντ, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, ανέφερε ότι το προσωπικό τού ζήτησε να αποχωρήσει, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι παρέμεναν ψύχραιμοι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως είπε, είδε να καταφθάνουν ελικόπτερο αεροδιακομιδής, ασθενοφόρο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η Τία Χάνσον, που βρισκόταν επίσης στο πάρκο, δήλωσε στην εφημερίδα The Star:

«Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα».

Περιγράφοντας όσα αντίκρισε κατά την αποχώρησή της, πρόσθεσε:

«Όταν φεύγεις, πρέπει να περάσεις μπροστά από τον χώρο της τίγρης και είχαν τοποθετήσει παντού μαύρους μουσαμάδες, οπότε δεν μπορούσες να δεις και πολλά».

Μετά το περιστατικό, το προσωπικό τοποθέτησε πράγματι μαύρα προστατευτικά καλύμματα γύρω από το σημείο της επίθεσης.

Δύο τίγρεις Αμούρ στο Yorkshire Wildlife Park

Στο Yorkshire Wildlife Park φιλοξενούνται δύο τίγρεις Αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποείδη τίγρης στον κόσμο.

Πρόκειται για τη θηλυκή Tschuna, βάρους περίπου 108 κιλών, και τον αρσενικό Altai, ο οποίος μεταφέρθηκε στο πάρκο τον Μάρτιο του 2025.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο από τα δύο ζώα επιτέθηκε στον άνδρα.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση στις 13:33 του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2026.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κληθήκαμε στις 13:33 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 για περιστατικό στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Και πρόσθεσε:

«Στείλαμε αρκετές μονάδες, μεταξύ των οποίων δύο ασθενοφόρα, το ελικόπτερο αεροδιακομιδής του Γιορκσάιρ και έναν γιατρό. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ».

Από την πλευρά της, η αστυνομία είχε επιβεβαιώσει αρχικά ότι ένας άνδρας είχε εισέλθει στον χώρο της τίγρης και είχε δεχθεί επίθεση.

«Στις 13:35 σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λάβαμε αναφορές ότι ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park», ανέφερε εκπρόσωπος.

«Η τίγρη επιτέθηκε στη συνέχεια στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό».

Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι το ζώο παρέμεινε στον χώρο του και δεν υπήρχε κίνδυνος για το κοινό.

Κλειστό το πάρκο και την Κυριακή

Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» στον χώρο των τίγρεων, ανακοινώνοντας ότι τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Η διοίκηση του πάρκου τόνισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και των ζώων.

Το Yorkshire Wildlife Park θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο του Σαββάτου, καθώς και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.