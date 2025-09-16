Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας δεν θα παραστεί σήμερα στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η βασίλισσα, σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, ελπίζει να έχει αναρρώσει τόσο, ώστε να παραστεί σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ξεκινά αύριο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, δήλωσε βασιλική πηγή.

Η 78χρονη Καμίλα επέστρεψε από τη Σκωτία και ξεκουράζεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.

Είχε προγραμματιστεί να παρευρεθεί με τον βασιλιά και τα μέλη της οικογένειάς τους στην κηδεία στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ του Λονδίνου για τη Δούκισσα του Κεντ, που πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον Δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια», δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Η Καμίλα αναμένεται να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο κατά την επίσκεψη του Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια, συμμετέχοντας σε πομπή με άμαξα και δίνοντας το παρόν σε ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

Την Πέμπτη, πρόκειται να ξεναγήσει τη Μελάνια στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του κάστρου και στο περίφημο Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαίρης, το οποίο φημολογείται ότι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, και το οποίο γιόρτασε την 100ή επέτειό του πέρυσι.

Πέρυσι, η Καμίλα αναγκάστηκε να ακυρώσει μια σειρά από εκδηλώσεις μετά από λοίμωξη στο στήθος, ενώ ο ίδιος ο Κάρολος, 76 ετών, εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται προσεκτική διαχείριση του φόρτου εργασίας του.