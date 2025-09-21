Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ιρλανδή μπεστ σέλερ συγγραφέας, Σάλι Ρούνεϊ, δήλωσε ότι προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λάβει ένα λογοτεχνικό βραβείο αυτή την εβδομάδα, υπό τον φόβο σύλληψης για την συμμετοχή της στην ομάδα Palestine Action, η οποία απαγορεύτηκε σύμφωνα με τους βρετανικούς νόμους τρομοκρατίας τον Ιούλιο.

Η διάσημη μυθιστοριογράφος κέρδισε ένα από τα φετινά βραβεία Sky Arts, τα οποία τιμούν τις βρετανικές και ιρλανδικές τέχνες και τον πολιτισμό, για το τελευταίο της μυθιστόρημα “Intermezzo”. Δεν παρακολούθησε την τελετή.

Η 34χρονη Ρούνεϊ, η οποία ονομάστηκε η πρώτη μεγάλη μυθιστοριογράφος της χιλιετίας στον κόσμο, έχει δωρίσει χρήματα στην Palestine Action, η οποία απαγορεύτηκε όταν κάποιοι ακτιβιστές της ομάδας μπήκαν σε μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας τον Ιούνιο και προκάλεσαν εκατομμύρια δολάρια ζημιών. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι συνελήφθησαν όταν έδειξαν την υποστήριξη τους στην Palestine Action από τότε που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση, με 857 να έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια μιας μόνο διαδήλωσης τον Σεπτέμβριο.

Ο Άλεξ Μπόουλερ, εκδότης της Ρούνεϊ στον εκδοτικό οίκο Faber & Faber, διάβασε μια δήλωση για λογαριασμό της το βράδυ της Τρίτης και παρέλαβε το βραβείο της.

«Είμαι τόσο συγκινημένη και ευγνώμων που λαμβάνω αυτό το βραβείο. Μου άρεσε πραγματικά όταν έγραφα το «Ιntermezzo», και αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα όταν σκέφτομαι ότι έχει βρει κάποια μικρή θέση στη ζωή των αναγνωστών του – σας ευχαριστώ».

«Μακάρι να ήμουν μαζί σας απόψε για να δεχτώ το βραβείο αυτοπροσώπως, αλλά λόγω της υποστήριξής μου σε μια μη βίαιη αντιπολεμική διαμαρτυρία, συνιστάται να μην μπορώ πλέον να εισέλθω με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ενδεχομένως να αντιμετωπίζω τη σύλληψη. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα πιο θερμά για την τιμή του έργου μου απόψε και να επαναλάβω την πίστη μου στην αξιοπρέπεια και την ομορφιά όλης της ανθρώπινης ζωής, και την αλληλεγγύη μου με τον λαό της Παλαιστίνης».

Τον Αύγουστο, η Ρούνεϊ έγραψε ένα άρθρο άποψης για τους Irish Times, στο οποίο είπε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα μυθιστορήματά της και τις μεταφορές τους στο BBC για να υποστηρίξει την Palestine Action, παρά την απαγόρευση.

Περιέγραψε τους στόχους της ομάδας ως «οργανωμένες διαμαρτυρίες άμεσης δράσης κατά των κατασκευαστών όπλων», και εξέφρασε την υποστήριξή της στην ομάδα και τις εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ της Palestine Action που συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο.

«Αν αυτό με κάνει “υποστηρίκτρια της τρομοκρατίας” σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, ας είναι έτσι», έγραφε. «Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω αυτά τα έσοδα του έργου μου, καθώς και τη δημόσια πλατφόρμα μου γενικά, και να συνεχίσω να υποστηρίζω την δράση της Palestine Action κατά της γενοκτονίας με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ».

Την Τρίτη, μια ανεξάρτητη επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα – μια διαπίστωση που οι Ισραηλινοί ηγέτες απέρριψαν ως «ψευδής».

Στο άρθρο άποψης της, η Ρούνεϊ πρόσθεσε ότι «θα δημοσίευε ευχαρίστως αυτή τη δήλωση σε μια εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου – αλλά αυτό θα ήταν τώρα παράνομο».

Το μποϊκοτάζ της Ρούνεϊ στο Ισραήλ προηγείται της εκστρατείας του στη Γάζα. Το 2021, η συγγραφέας δήλωσε ότι είχε αρνηθεί μια προσφορά από έναν ισραηλινό εκδότη για να μεταφράσει το μυθιστόρημά της του 2021 «Beautiful World, Where Are» στην Εβραϊκή, επικαλούμενη τη συμμετοχή της στο κίνημα BDS, το οποίο σημαίνει μποϊκοτάζ, εκποίηση και κυρώσεις εναντίον εταιρειών ή ιδρυμάτων που υποστηρίζουν τις πολιτικές του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Η συγγραφέας είπε στο Ιρλανδικό μέσο Irish Independent πέρυσι ότι ελπίζει ότι τόσο το «Beautiful World, Where Are», όσο και το «Ιntermezzo», θα μπορούσε μια μέρα να μεταφραστούν στα εβραϊκά, «αλλά ελπίζω ακόμα πιο έντονα και με πάθος τον τερματισμό του σημερινού τρομακτικού πολέμου και της παράνομης ισραηλινής κατοχής της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Η Ρούνεϊ δήλωσε ότι έχει ακυρώσει όλες τις μελλοντικές δημόσιες δεσμεύσεις στη Βρετανία επειδή δεν μπορεί να την επισκεφθεί χωρίς να διακινδυνεύει με κράτηση ή σύλληψη.

«Καθώς ο ΟΗΕ [η έρευνα της Επιτροπής] διαπιστώνει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει και διαπράττει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού, το έργο της Palestine Action δεν θα μπορούσε να είναι πιο θαρραλέο ή σημαντικό», είπε σε μια δήλωση στην The Guardian. «Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να καταστήσω σαφές ότι τους υποστηρίζω και θα συνεχίσω να το κάνω, ανεξάρτητα από τις συνέπειες».

Η ειρωνεία είναι ότι λίγες μέρες μετά από τον αναγκαστικό αποκλεισμό από την βράβευσή της, η Βρετανία προχώρησε τελικά στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.