Μια εφιαλτική ιστορία συστηματικής κακοποίησης με θύμα μια γυναίκα στη Βρετανία έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας αποτροπιασμό. Η παθούσα, μιλώντας στο δίκτυο ITV News, με το ψευδώνυμο «Λούσι» για λόγους ασφαλείας, περιέγραψε τα όσα τραγικά βίωνε για χρόνια, έχοντας ως κύριο οργανωτή τον ίδιο της τον σύζυγο.

Η νύχτα που αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν η «Λούσι» ξύπνησε ξαφνικά μέσα στη νύχτα και βρέθηκε αντιμέτωπη με το απόλυτο σοκ: ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε, την ώρα που ο σύζυγός της βρισκόταν παρών στο δωμάτιο και παρατηρούσε τη σκηνή.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα συνήλθε, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Έντρομη, η ίδια κλειδώθηκε στο παιδικό δωμάτιο για να προστατευτεί και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και τον πατέρα της.

Χρόνια δηλητηρίασης και σωματικής κατάρρευσης

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η εφιαλτική αυτή πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο σύζυγός της τη νάρκωνε εν αγνοία της για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας αρχικά υπνωτικά χάπια και έπειτα χημικές ουσίες, όπως υγρό καθαρισμού αυτοκινήτων.

Η «Λούσι» θυμάται ότι για χρόνια η υγεία της είχε κλονιστεί σοβαρά, χωρίς οι γιατροί ή η ίδια να μπορούν να εντοπίσουν την αιτία. «Ξυπνούσα με πόνους σε όλο μου το σώμα. Ήμουν τόσο άρρωστη που δεν μπορούσα να σηκωθώ ή να πιω νερό. Κοιτάζω φωτογραφίες εκείνης της περιόδου και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», εξομολογείται.

Ένα δίκτυο δραστών στο σκοτάδι

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην σύζυγος παραδέχθηκε μέσα από τη φυλακή ότι είχε προσκαλέσει επανειλημμένα και άλλους άνδρες στο σπίτι τους για να ασελγήσουν πάνω στη γυναίκα, όσο εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας. Αν και ο ίδιος έκανε λόγο για οκτώ επιπλέον περιστατικά, η «Λούσι» εκφράζει φόβους ότι ο αριθμός των δραστών μπορεί να αγγίζει τους εκατοντάδες, αν αναλογιστεί κανείς τη συχνότητα με την οποία τη νάρκωνε επί σειρά ετών.

Τα κενά στις έρευνες και ο καθημερινός φόβος

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγος καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για το θύμα, καθώς οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι παραμένουν ασύλληπτοι. Η «Λούσι» αφήνει αιχμές για τους χειρισμούς της αστυνομίας, καταγγέλλοντας ότι αρχικά δεν ελήφθησαν αποτυπώματα από τον τόπο του εγκλήματος. Αν και αργότερα ανιχνεύθηκε DNA που ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, τα δείγματα αυτά δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο και αναρωτιέμαι αν ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα μου ή με κοιτάζει έντονα είναι ένας από αυτούς που με κακοποίησαν», δηλώνει με απόγνωση.

Από την πλευρά της, η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι, παρά την επιβολή της ποινής στον κεντρικό κατηγορούμενο, οι έρευνες της ασφάλειας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό και την παραπομπή στη δικαιοσύνη κάθε άλλου προσώπου που συμμετείχε στα εγκλήματα.