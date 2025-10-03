Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν ο 47χρονος Μάικλ Άιβς και η 46χρονη Κέρι Άιβς για τη δολοφονία του 2χρονου εγγονού τους, Ίθαν Άιβς-Γκρίφιθς, στο Flintshire της Ουαλίας. Η 28χρονη μητέρα του παιδιού, Σάνον Άιβς, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, επειδή επέτρεπε την κακοποίηση του γιου της.

Ο μικρός Ίθαν βρέθηκε αφυδατωμένος, υποσιτισμένος, με πάνω από 40 μώλωπες και πέθανε από καταστροφικό τραύμα στο κεφάλι στις 14 Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, έφερε και παλαιότερα τραύματα στην κοιλιά και σημάδια από βίαιη μεταχείριση.

Michael Ives and his wife have been jailed for life today for murdering their two-year-old grandson in North Wales. When he was interviewed by police, Michael Ives said he was ‘disgusted’ with himself pic.twitter.com/WuBluyCJUL — Hits Radio News | Liverpool & North West (@HitsNWnews) October 3, 2025

Κατά την διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που έδειχνε τον παππού να φέρεται βίαια στον Ίθαν, ακόμη και να ζητά από άλλο παιδί να τον χτυπήσει, ενώ η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στον επάνω όροφο. Παρά την κατάρρευση του αγοριού, οι παππούδες καθυστέρησαν 18 λεπτά να καλέσουν ασθενοφόρο.

Ο Ίθαν μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Countess of Chester και στη συνέχεια στο παιδικό νοσοκομείο Alder Hey, όπου και κατέληξε δύο ημέρες αργότερα. Ζύγιζε μόλις 10 κιλά.

Οι δράστες κρίθηκαν ένοχοι τον Ιούλιο και καταδικάστηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2025. Ο παππούς θα εκτίσει τουλάχιστον 23 χρόνια και η γιαγιά 17, πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής τους.