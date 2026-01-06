Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν την Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία, μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν πως η Ουκρανία δεν θα εξαναγκαστεί σε παράδοση και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιαστεί στο μέλλον από τη Ρωσία.

«Οι 35 χώρες του “Συνασπισμού των Προθύμων” επικύρωσαν σήμερα τη “διακήρυξη του Παρισιού”, η οποία περιγράφει λεπτομερώς “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη” στην Ουκρανία», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος χαιρέτισε την «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στο σύστημα παρακολούθησης και επαλήθευσης οποιασδήποτε μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, το οποίο θα τελεί υπό αμερικανική ηγεσία.

Τόνισε ότι Βρετανία και Γαλλία θα προχωρήσουν στη δημιουργία στρατιωτικών κόμβων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της εφαρμογής και στήριξης μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι θα διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής περαιτέρω μέτρων σε εμπόρους πετρελαίου και σε φορείς που στηρίζουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ, παρότι τα “πιο δύσκολα βήματα” είναι ακόμα μπροστά μας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με περαιτέρω μέτρα κατά εμπόρων πετρελαίου και φορέων εκμετάλλευσης του σκιώδους στόλου που υποστηρίζουν τη Μόσχα.

Zelenskyy, Macron and Starmer sign a declaration of intent regarding multinational force deployment in Ukraine in the future at the meeting of the ‘coalition of the willing’ in Paris pic.twitter.com/CogafLIVgi — Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) January 6, 2026

Γουίτκοφ: «Καταγράφηκε σημαντική πρόοδος»

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας και ενός λεγόμενου «σχεδίου ευημερίας».

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με τη «Συμμαχία των Προθύμων» πως οι διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις για ευημερία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη στη χώρα. Και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανική αντιπροσωπεία θα συνεχιστούν.

«Η ιδιαίτερη σημασία της σημερινής απόφασης, έγκειται στο ότι η Ουκρανία γνωρίζει πλέον πως από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, η ειρήνη αυτή θα είναι οριστική» κατέληξε.

Ικανοποίηση από Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προσδιόρισε ποια κράτη θα συμμετάσχουν στην αποτρεπτική δύναμη για την Ουκρανία, καθώς και το σχήμα λειτουργίας της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν «συγκεκριμένες συζητήσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παρακολούθηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός και ότι η Ουκρανία προσβλέπει στην υπογραφή εγγυήσεων ασφάλειας «πολύ σύντομα».

Σημείωσε ακόμη ότι συζητήθηκαν ορισμένες ιδέες γύρω από το εδαφικό ζήτημα και ότι η Ουκρανική αντιπροσωπεία θα παραμείνει στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό, υπογραμμίζοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη γραπτών δεσμεύσεων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, αμέσως μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά.

Επεσήμανε, επίσης, πως οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε σήμερα ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη, μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γειτονική της Ουκρανίας.

«Η Γερμανία θα δεσμευτεί σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα την αποστολή δυνάμεων για την Ουκρανία σε γειτονικό έδαφος του ΝΑΤΟ μετά την κατάπαυση του πυρός» επεσήμανε.

Μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης «υποστηριζόμενης» από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο «θα αποφασίσουν για τη φύση και την έκταση της γερμανικής συνεισφοράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος το Βερολίνο «δεν αποκλείει καμία επιλογή».

«Δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά και για στρατιωτική υποστήριξη για την ειρήνη και την ελευθερία σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

«Σήμερα, ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, η Γερμανία είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του Κιέβου», δήλωσε. «Θα αναλάβει επίσης την ευθύνη της για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την εκεχειρία».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε επίσης την ανάγκη να υπάρξουν «συμβιβασμοί» για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με επιμονή, ρεαλισμό και διορατικότητα, για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: σταθερή κατάπαυση του πυρός, ισχυρή εγγύηση ασφάλειας και ειρήνη στην Ευρώπη που θα συνδέει στενά την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους και την οποία θα οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι οι εταίροι που συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν αναμένουν την παρουσία Πολωνικών στρατευμάτων στη χώρα. Ανέφερε ότι το Κίεβο «συζητά σοβαρά για συμβιβασμό» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι πρέπει να διατηρηθεί η αλληλεγγύη στη διατλαντική πίεση προς τη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο ουκρανικό ζήτημα «φαίνεται σήμερα να είναι διασφαλισμένη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προωθεί εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες στο Παρίσι ανέδειξαν ενότητα μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας, με τα μέλη της συμμαχίας να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα προτείνει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία για την εδραίωση της ειρήνης, εφόσον προηγηθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ανέφερε ότι «η Ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει να ανοίξει ο δρόμος για στρατιωτική συμμετοχή στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι προτίθεται να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με τα βασικά πολιτικά κόμματα της χώρας του.

Μητσοτάκης: «Όχι στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη εντός της Ουκρανίας»

Στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε τη σημαντικότερη εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει, στις αρχές Δεκεμβρίου, συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η χώρα μας δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη εντός της Ουκρανίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδρομής με άλλους τρόπους εκτός ουκρανικού εδάφους, ακόμη και σε τομείς όπως η θαλάσσια επιτήρηση.