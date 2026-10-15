Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Πιτ Χέγκσεθ, χαιρέτισαν την αποκατάσταση της υπηρεσίας Starlink στην Ουκρανία, αλλά δεν εμβάθυναν στους λόγους για τους οποίους συνέβη η διακοπή τις προηγούμενες ημέρες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “The Story with Martha MacCallum” του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο Βρετανός υπουργός Γουές Στρίτινγκ ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο περιόρισε την επιθετική και αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας προκειμένου να αποτρέψει πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο» απάντησε ο Στρίτινγκ, προσθέτοντας: «Δεν εμβαθύναμε πραγματικά στο γιατί συνέβη η διακοπή της υπηρεσίας. Μιλήσαμε για λίγο για την αποκατάστασή της και χαιρετίσαμε αυτό το γεγονός».

Ο Στρίτινγκ τόνισε ότι δεν πρόκειται να κάνει εικασίες για τους λόγους της διακοπής.

Το Κίεβο υποστήριξε ότι η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ περιόρισε τις υπηρεσίες Starlink την Τετάρτη, δυσχεραίνοντας τις επιθετικές και αμυντικές αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας. Ο Μασκ απάντησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι αυτή που ελέγχει την ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος και όχι ο ίδιος.