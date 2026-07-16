Με μια κίνηση που αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία, ολοκληρώνει τη θητεία του στην πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας ο Κιρ Στάρμερ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία του επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία προτού αποχωρήσει από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανακοίνωσε ένα νέο, εξαιρετικά σημαντικό πακέτο στήριξης.

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ δεσμεύτηκε για τη χορήγηση οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του Λονδίνου στο πλευρό της χώρας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε μια στενή συνεργασία με τη Σουηδία, η οποία αφορά την κοινή προμήθεια 16 μαχητικών αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας, με σκοπό να αναβαθμιστούν δραστικά οι αμυντικές δυνατότητες της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Η συνάντηση αυτή στο Κίεβο επισφραγίζει την προσωπική δέσμευση του Βρετανού πολιτικού προς τον πρόεδρο Ζελένσκι, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διεθνείς συμμάχους για τη συνεχιζόμενη ανάγκη υποστήριξης της Ουκρανίας, ακόμη και σε περιόδους πολιτικών μεταβάσεων στη Δύση.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τον «ακλόνητο σεβασμό του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους μαχητές μας», καθώς δημοσίευσε βίντεο με τους δύο άνδρες να αποτίουν φόρο τιμής στον τοίχο μνήμης της πρωτεύουσας.

«Ευχαριστώ τον Κιρ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον ακλόνητο σεβασμό τους προς τους μαχητές μας, προς όλους εκείνους που έκαναν την υπέρτατη θυσία για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη.»

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τον ηρωισμό όλων των ανθρώπων μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Αιώνια ευγνωμοσύνη σε κάθε άνδρα και γυναίκα που υπερασπίστηκε την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.»

Η επίσκεψη Στάρμερ είναι η τελευταία του πριν την επικείμενη αντικατάστασή του από τον Άντι Μπέρναμ, που θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο ηγέτης των Εργατικών αύριο Παρασκευή πριν αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού την Δευτέρα.