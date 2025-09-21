Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν τελικά στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

««Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης. Αν και ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Καναδά.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα της G7 που αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης . Σχεδόν ταυτόχρονα το ίδιο έπραξε η Αυστραλία και μερικά λεπτά αργότερα η Βρετανία.

Από την πλευρά του ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε την απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή, με στόχο να ενισχύσει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αυστραλία αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού για ένα δικό του κράτος. Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει τον έλεγχο του νέου κράτους», είπε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στη Βρετανία, το Λονδίνο θεωρεί το βήμα αυτό ως μοχλό πίεσης για μια μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμφωνία, μια αναμορφωμένη και εκλεγμένη παλαιστινιακή κυβέρνηση, απαλλαγμένη από την επιρροή της Χαμάς, θα λειτουργεί παράλληλα με το Ισραήλ.