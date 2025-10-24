Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ένας Κολομβιανός, ο οποίος σκότωσε δύο άνδρες στο δυτικό Λονδίνο και μετέφερε τα διαμελισμένα τους σώματα σε βαλίτσες μέχρι τη νοτιοδυτική Αγγλία, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 42 ετών.

Ο Γιόστιν Αντρές Μοσκουέρα, 35 ετών, κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για τη δολοφονία του Άλμπερτ Αλφόνσο, 62 ετών, και του Πολ Λονγκγουόρθ, 71 ετών, μέσα στο διαμέρισμά τους τον Ιούλιο του 2024. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο δράστης χτύπησε τον Λονγκγουόρθ με ένα σφυρί και μαχαίρωσε τον Αλφόνσο, αφού τα θύματα είχαν προηγουμένως συνευρεθεί ερωτικά.

Μετά τη δολοφονία, ο Μοσκουέρα αποκεφάλισε και διαμέλισε και τα δύο θύματα, τοποθετώντας μέλη τους σε βαλίτσες τις οποίες μετέφερε στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, και τις εγκατέλειψε στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος σε δύο κατηγορίες για φόνο, αλλά παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία από αμέλεια του Αλφόνσο, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο μετά από ένα υποτιθέμενο περιστατικό κατά το οποίο ο Αλφόνσο σκότωσε τον Λονγκγουόρθ και απείλησε την οικογένειά του.

Παράλληλα, ο Μοσκουέρα παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις κατηγορίες κατοχής άσεμνων φωτογραφιών παιδιών.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν περιέγραψε τις δολοφονίες ως «απολύτως ειδεχθή εγκλήματα» και επέβαλε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη διάρκεια έκτισης τα 42 έτη στο δικαστήριο του Γουλγουίτς.

Στην αγόρευσή του, ο δικαστής τόνισε: «Η τραγωδία τους ήταν ότι εσύ, Γιόστιν Μοσκουέρα, εισέβαλες στη ζωή τους και στις 11 Ιουλίου του περασμένου έτους τους σκότωσες και τους δύο».

Ακόμη, σημείωσε πως η δικαιολογία του κατηγορουμένου για οικονομική ανισορροπία δεν μπορεί να μειώσει την ποινή, παρά το ότι υποστήριξε ότι αποτέλεσε κίνητρο για τις δολοφονίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ