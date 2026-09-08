Σοβαρή αναστάτωση και εκτεταμένες καθυστερήσεις επικρατούν από το απόγευμα της Τρίτης (08/09) στα μεγαλύτερα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, εξαιτίας αιφνίδιου τεχνικού προβλήματος στα συστήματα της βρετανικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS).

Η βλάβη έχει προκαλέσει «παράλυση» κυρίως στις αναχωρήσεις των πτήσεων, καθώς τα αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος για λόγους ασφαλείας, ενώ οι τεχνικοί δίνουν μάχη με το χρόνο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Στο «μικροσκόπιο» της NATS το τεχνικό ζήτημα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της υπηρεσίας NATS, το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαχείριση των αναχωρήσεων, καθώς τα συστήματα δεν επιτρέπουν την ασφαλή προγραμματισμένη απογείωση των αεροσκαφών.

«Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η NATS, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το επιβατικό κοινό.

Η υπηρεσία συνιστά στους ταξιδιώτες να μην μεταβαίνουν στα αεροδρόμια χωρίς προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει την κατάσταση της πτήσης τους με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες

Χίθροου: Κανονικά οι Αφίξεις – «Μπλόκο» στις απογειώσεις

Από την πλευρά της, η διοίκηση του αεροδρομίου του Χίθροου διευκρίνισε με σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τεχνική βλάβη επηρεάζει προσώρας αποκλειστικά το πρόγραμμα των αναχωρήσεων.

Αναχωρήσεις: Παραμένουν σε καθεστώς αναστολής ή σημαντικών καθυστερήσεων έως ότου επιλυθεί το συστημικό πρόβλημα.

Παραμένουν σε καθεστώς αναστολής ή σημαντικών καθυστερήσεων έως ότου επιλυθεί το συστημικό πρόβλημα. Αφίξεις: Διεξάγονται κανονικά χωρίς να έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής.

Διεξάγονται κανονικά χωρίς να έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής. Συντονισμός: Το αεροδρόμιο συνεργάζεται στενά με τα ειδικά κλιμάκια της NATS για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ομαλότητας.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο ακριβής χρόνος πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας των συστημάτων, όπως και ο συνολικός αριθμός των πτήσεων και των επιβατών που επηρεάζονται από το ξαφνικό «μπλακ άουτ» στον βρετανικό εναέριο χώρο.