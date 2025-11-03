Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν 11 κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του 32χρονου ο οποίος το Σάββατο επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου με προορισμό το Λονδίνο, τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς, ανάμεσά τους δύο σοβαρά.

Εναντίον του Άντονι Γουίλιαμς απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε σχέση με ένα άλλο περιστατικό στο ανατολικό Λονδίνο.

Εντός της ημέρας πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Πίτερμπρο. Ο 32χρονος είναι Βρετανός υπήκοος. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έδωσαν στην δημοσιότητα την ταυτότητά του για να βάλουν «φρένο στις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ανακόψουν τις ξενοφοβικές αντιδράσεις». Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο άνδρας είχε ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων.

Σε αποκλειστικό βίντεο της εφημερίδας Dailymail, ο 32χρονος πηδάει από τον τοίχο και απομακρύνεται από τον σταθμό ενώ λίγα λεπτά αργότερα συλλαμβάνεται. Πανικόβλητοι επιβάτες εγκαταλείπουν τον σταθμό Χάντιγκτον για να γλιτώσουν από την μανία του άνδρα που κρατά μαχαίρι και κινείται απειλητικά εναντίον τους.