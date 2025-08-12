Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Κλέφτες κάνουν επιδρομές σε φαρμακεία, ενώ η αστυνομία δεν κάνει τίποτα, λένε οι φαρμακοποιοί.

Κατά το παρελθόν έτος, υπήρξε αύξηση κατά 88 % στην κλοπή φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών από φαρμακεία, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Φαρμακοποιών (NPA).

Οι ιδιοκτήτες φαρμακείων είναι “σοκαρισμένοι” από την έλλειψη βοήθειας από την αστυνομία και κατέφυγαν στην τοποθέτηση φωτογραφιών των διαρρηκτών στις βιτρίνες των καταστημάτων τους, φορούν κάμερες σώματος και προσλαμβάνουν φρουρούς ασφαλείας με δικά τους έξοδα για να αποτρέψουν τους κλέφτες.

Η NPA δήλωσε ότι σχεδόν 9 στα 10 από τα μέλη της υπέστησαν αύξηση στις κλοπές, και τρία στα τέσσερα φαρμακεία δήλωσαν ότι η ανταπόκριση της αστυνομίας ήταν ανεπαρκής.

Ένας ιδιοκτήτης δήλωσε ότι η τοπική αστυνομική δύναμη δεν έκανε καν τον κόπο να παρευρεθεί στη σκηνή του εγκλήματος, παρά τους επιτήδειους διαρρήκτες να μπουκάρουν μέσα από τις γρίλιες ασφαλείας, ακόμη κι από την οροφή, για πρόσβαση στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Βίντεο της Βρετανικής εφημερίδας The Telegraph αποκαλύπτει επίσης πολλαπλά παραδείγματα ανθρώπων που περιπλανιούνται στους διαδρόμους γεμίζοντας τσάντες και τσέπες παλτών με προϊόντα από ράφια φαρμακείου, και στη συνέχεια συχνά βγαίνουν έξω με άνεση, ακόμα κι αν παρεμποδίζονται από το προσωπικό. Σε ένα σημείο, κάποιος με ένα μαχαίρι φαίνεται να απειλεί υπάλληλο για να πάρει και μετρητά.

Ο Άσλει Κοέν, ο οποίος κατέχει τρία φαρμακεία στο Λιντς και την Υόρκη που έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα, δήλωσε ότι η αστυνομία δεν έκανε καμία προσπάθεια να διερευνήσει και να πιάσει τους ενόχους.

Είπε: «Πριν από πολλά χρόνια, αν το φαρμακείο σας είχε κάποιο είδος επίθεσης, υπήρχε μια γραμμή απευθείας με την αστυνομία, και κάποιος να τρέξει αρκετά γρήγορα. Τώρα, σας δίνεται ένας αριθμός αναφοράς εγκλήματος και αξιώνετε την ασφάλιση. Είναι αρκετά συγκλονιστικό».

Είπε ότι είχε περιορίσει στο λιανικό εμπόριο τα προϊόντα χωρίς συνταγή εξαιτίας των καταστημάτων, και ότι οι κλέφτες επίσης «καίνε, κόβουν, πριονίζουν τις χαλύβδινες γρίλιες» στο πίσω μέρος του φαρμακείου για πρόσβαση σε αποθέματα φαρμάκων, και «έχουν αφαιρέσει ολόκληρη οροφή για να προσπαθήσουν να μπουν μέσα».

Ο Σαντζί Πανισάρ, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Μπέρμιγχαμ, δήλωσε ότι «υπήρχε αρκετά καλή αστυνομική παρουσία», αλλά τώρα πρέπει να κυνηγήσει τους κλέφτες μόνος του, με τους εγκληματίες να κλέβουν αποθέματα πολλές φορές την εβδομάδα.

«Οι κοινοτικοί αξιωματικοί περπατούσαν γύρω και έσκυβαν το κεφάλι τους στην πόρτα, απλά κάνοντας την παρουσία τους γνωστή», δήλωσε στο The Telegraph. «Κάθε φορά που γίνεται μια κλοπή, οι ομάδες ειδοποιούν την αστυνομία, μοιράζονται εικόνες και CCTV, αλλά δεν υπάρχει πλέον η τάση να έχετε νεότερα μετά από αυτό».

Κάλεσε τα φαρμακεία να λαμβάνουν κυβερνητική χρηματοδότηση για ασφάλεια παρόμοια με τα επίπεδα που δόθηκαν στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα επίσημα στοιχεία τον Ιούλιο έδειξαν σχεδόν τρεις κλοπές κάθε είδους να αναφέρονται κάθε λεπτό.

Ο υπουργός Εργασίας Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι το πρόβλημα έχει «ξεφύγει».

Την περασμένη εβδομάδα, η Telegraph αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί στην Ουαλία είχαν πει σε έναν καταστηματάρχη να καταργήσει μια σήμανση που αποκαλεί τους κλέφτες “scumbags” (καθάρματα) επειδή… θα μπορούσε να θεωρηθεί αδίκημα!

Το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών συμβούλεψε επίσης ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση για την ιδιωτική ζωή του εγκληματία, λέγοντας ότι η τοποθέτηση φωτογραφιών των κλεφτών στα παράθυρα των καταστημάτων «μπορεί να μην είναι κατάλληλη».

Οι έμποροι λιανικής πώλησης εξέφρασαν την απογοήτευση ότι η αστυνομία έχει εγκαταλείψει τη μεταχείριση της κλοπής ως έγκλημα, μετά από αύξηση 20% σε ένα χρόνο.

Η NPA, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερα από 6.000 ανεξάρτητα κοινοτικά φαρμακεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβε απαντήσεις έρευνας από σχεδόν 500 από αυτά, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι “εντελώς απαράδεκτη”.

Ο Χένρι Κρεγκ, διευθύνων σύμβουλος της NPA, δήλωσε: «Η αστυνομία πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσει εγκλήματα όπως το Shoplifting (κλοπή καταστήματος) που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο». Είπε ότι οι ομάδες φαρμακείων είναι συχνά πιο εκτεθειμένες σε κατάχρηση και απειλές λόγω του πόσο προσβάσιμες ήταν.

Η κλοπή από τα φαρμακεία μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες, με μόνο συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως ισχυρά παυσίπονα, τα οπιοειδή και οι βενζοδιαζεπίνες που στοχεύουν.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι αυτά τα φάρμακα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του σώματος και του εγκεφάλου, «θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία κάποιου».

Μπορούν επίσης να οδηγήσουν ή να διαιωνίσουν τον εθισμό, με τους χρήστες ναρκωτικών πολύ πιθανό να διαπράξουν άλλα εγκλήματα.

Περίπου το 87% των φαρμακείων δήλωσε ότι υπήρξε επίσης αύξηση της επιθετικής συμπεριφοράς προς το προσωπικό, με πολλές σωματικές επιθέσεις.

Ο ρυθμός της καταστροφής είναι σχεδόν διπλάσιος από το ρυθμό πριν από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών.

Επέστρεψε σε ένα ετήσιο ρεκόρ ύψους 530.643 αδικημάτων που αναφέρθηκαν στην αστυνομία έως τον Μάρτιο του 2025, αύξηση κατά 20% σε σχέση με το σύνολο των 444.022 του προηγούμενου έτους.