Οι Βρετανοί βλέπουν σχεδόν καθημερινά μια παμπ να βάζει λουκέτο, καθώς σχεδόν 300 έκλεισαν οριστικά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Νεότερα στοιχεία της βρετανικής ένωσης ζυθοποιών και ιδιοκτητών παμπ (British Beer and Pub Association / BBPA) έδειξαν ότι 226 παμπ έκλεισαν στην Αγγλία, 64 στην Σκωτία και άλλες πέντε στην Ουαλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της BBPA, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών που θα βάλουν λουκέτο μέχρι το τέλος του έτους θα ανέλθει σε 360 περίπου. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας, με περισσότερες από τις μισές εξ αυτών να αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.

Οι ιδιοκτήτες παμπ αποδίδουν το φετινό κύμα λουκέτων στο λειτουργικό κόστος και την υψηλή φορολογία, παρά την πρόσφατη μείωση στα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Έμμα ΜακΚλάρκιν, επικεφαλής της BBPA, απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης του κλάδου, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες.