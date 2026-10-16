Η 26χρονη Αλίσα Σάμιουελς βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μετά από αναφορές για αναταραχή σε δρόμο του Μάντσεστερ, γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, αλλά παρά τις προσπάθειές τους, η 26χρονη διαπιστώθηκε νεκρή.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί.

Συλλήψεις και έρευνες των Αρχών

Ένας 25χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο, ενώ ένας 61χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συνέργεια στον δράστη.

Και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση από την αστυνομία, καθώς οι ντετέκτιβ συνεχίζουν την έρευνά τους για τη θανατηφόρα επίθεση.

Μαρτυρίες γειτόνων και καταδίωξη

Γείτονες περιέγραψαν ότι άκουσαν φασαρία τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν ένα όχημα προσπαθήσει να διαφύγει από το σημείο και εμπλακεί σε τροχαίο.

Ένας κάτοικος ισχυρίστηκε ότι ο οδηγός «προσπάθησε να εμβολίσει ένα αστυνομικό βαν» σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τη Daily Mail. Αργότερα, ερευνητές της εγκληματολογικής υπηρεσίας εξέτασαν ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε πολλές περιοχές γύρω από το σημείο.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της φίλης

Μια κοντινή της φίλη έγραψε στο Facebook: «Αλίσα μου. Είσαι ολόκληρος ο κόσμος μου, είσαι πραγματικά η καλύτερη φίλη που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Εγώ κι εσύ για πάντα, ξεχωριστό μου κορίτσι. Δεν υπήρχε η μία χωρίς την άλλη, όλοι το ξέρουν αυτό. Σε λατρεύω και ευχαριστώ που σε είχα όλη δική μου για τόσο καιρό. Κολλητές μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Αδερφές.»

Η έκκληση της αστυνομίας

Οι ντετέκτιβ συνεχίζουν να συνθέτουν το παζλ των συνθηκών γύρω από τη δολοφονία με μαχαίρι και προτρέπουν τους μάρτυρες που διαθέτουν οποιοδήποτε βίντεο να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Ο Διευθυντής της αστυνομίας του Μάντσεστερ, δήλωσε:

«Πρώτον, οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η οικογένειά της έχει ενημερωθεί και υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αστυνομικούς. Ήταν μια φρικτή και τραγική επίθεση, αλλά θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κοινότητα ότι έχουμε τρία άτομα υπό κράτηση και η ομάδα μου εργάζεται αδιάκοπα για να εντοπίσει οποιονδήποτε άλλο μπορεί να εμπλέκεται.

Θα υπάρχει σημαντική αστυνομική παρουσία στην περιοχή και έχουν αποκλειστεί πολλαπλά σημεία όσο συνεχίζονται οι έρευνές μας. Παρακαλώ θερμά όποιον μπορεί να βοηθήσει στις έρευνές μας να εμφανιστεί.»